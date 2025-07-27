Российский лагерь приостановил смену из-за заболевших детей

В детском лагере «Лесная сказка» Новгородской области экстренно приостановили третью смену после постановления Роспотребнадзора, сообщила в своем Telegram-канале глава Старорусского округа Елена Комарова. По предварительной информации, причиной тому стала вспышка ОРВИ.

Дети поступили в медицинское учреждение в разные дни и разное время с симптомами ОРВИ. Сейчас проводится комплекс мероприятий по медицинскому осмотру детей и соблюдению санитарных норм, — сообщила Комарова.

По ее словам, в местную больницу уже госпитализированы 12 детей. Обстановка в лагере остается спокойной, детям обеспечен должный уход и внимание со стороны персонала, подытожила Комарова.

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, как отличить энтеровирус от ОРВИ. В отличие от ОРВИ, инфекция часто поражает желудочно-кишечный тракт, нервную систему, мышцы и может протекать с расстройством пищеварения и высокой температурой. При подозрении на энтеровирус лучше оставаться дома, избегать контактов и обратиться за медицинской помощью.