Мать Голубкиной оценила информацию о том, что отцом её дочери был Баталов

Советская и российская актриса Лариса Голубкина в беседе с NEWS.ru назвала «бредятиной» информацию о том, что настоящим отцом её дочери — артистки Марии Голубкиной — является знаменитый актёр Алексей Баталов.

Глупо, даже стыдно вам звонить старой женщине, которая прожила уже... Маше [Голубкиной] скоро уже 50 лет будет, что вы всё роетесь где-то. Чем вы занимаетесь? Что это такое? Бредятина какая-то. Кому это ударило в голову, такой бред. Хоть деньги-то вам платят за это? Может, вы бесплатно работаете? Это нехорошо. Надо, чтобы вам платили — героические выводы делать. Что это даёт, кому? Кто чего приобретает? Какая-то пустота, так глупо. <...> Зачем вы поддерживаете это? Зачем мне опровергать то, что ко мне не имеет никакого отношения, что я буду лезть не в свои сани, — заявила Лариса Голубкина.

О том, что Алексей Баталов был якобы настоящим отцом Марии Голубкиной, накануне заявила Нина Фёдорова, работавшая администратором в «Москонцерте». Женщина отметила, что владеет многими секретами знаменитостей, но все они постепенно перестают быть таковыми.

Она отметила, что настоящий отец Марии Голубкиной — сценарист и режиссёр Николай Щербинский-Арсеньев — пожалел беременную Ларису Голубкину и разрешил ей пожить у себя в квартире, хотя всё артистическое сообщество знало, что несколько лет она была возлюбленной Баталова. Фёдорова подчеркнула, что Марию не интересовало, кто её родной отец, так как она обожала отчима — Андрея Миронова.

В сентябре 2020-го Мария Голубкина высказалась о расставании с бывшим мужем, телеведущим Николаем Фоменко. По её словам, причин для развода было настолько много, что сохранить брак просто не представлялось возможным. Вместе влюблённые были 13 лет. В браке у них родились двое детей — дочь Анастасия, которой сейчас 22 года, и сын Иван, ему 18. В 2008 году они оформили развод.

Ранее российский актёр и телеведущий Александр Олешко в разговоре с MK.RU фактически обвинил руководство МХАТа имени Горького в попытке «сломать» народную артистку СССР Татьяну Доронину. Мужчина подчеркнул, что происходящее в театре также вредит и ему.