Клеймо предателя: «Ветераны России» осудили уехавшую Хаматову

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru оценил решение Чулпан Хаматовой переехать из России в Латвию. По его словам, она и другие звёзды могли критиковать спецоперацию России на Украине за деньги. Сейчас на них будет клеймо предателя, хотя они явно этого не ожидали, считает собеседник. Ранее актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» рассказала, что в настоящее время живёт в своём доме в латвийской деревне. Она отметила, что в Россию возвращаться пока не собирается.

Практически проведя всю жизнь в России, уехать непонятно куда. Что она там будет делать? Я не удивлюсь, что многие из них вернутся в Россию. Если вспомнить Зеленского, он вообще запретил многим въезд на территорию Украины, потому что они признавали Крым и так далее. Но со стороны РФ, мы ещё лояльно относимся к ним. Они принимают самостоятельное решение, охаивают и уезжают. Что движет ею? Я думаю, что подобными людьми движут деньги. Наверное, получила определённую денюжку, высказала мнение и уехала, — заявил эксперт.

По его словам, критикуют спецоперацию люди, которые не понимают её смысла.

Я хочу сказать, что, конечно, сейчас очень большое количество людей покидает РФ. Эти творческие люди, которые высказываются против спецоперации. Наверное, они делают это не осознавая саму суть этой операции. Они творческие люди и должны заниматься своим делом: петь песни, сниматься в фильмах. Наверное, они не думали, что на них после этого будет клеймо предателя, — подчеркнул Резяпов.

Шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев ранее прокомментировал призывы уехать из России, заявив, что «Дима дома». Таким образом актёр опроверг сообщения о том, что он уехал из страны. Он также подписал свой пост в Instagram (соцсеть внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора) фразой: Как свежи фантомные боли в области счастливой жизни«. Подписчики поддержали артиста и заявили, что «зауважали» Дмитрия ещё больше после его слов.

Актриса Мария Голубкина ранее заявила NEWS.ru, что не осуждает россиян, уехавших из страны на фоне событий, которые происходят на Украине. Она предположила, что в скором времени на родину вернутся те, кто принял решение об отъезде спонтанно.