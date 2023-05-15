Василий Ливанов назвал главную ошибку «испуганных патриотов» Актер Василий Ливанов назвал покинувших Россию после начала СВО «испуганными патриотами»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Василий Ливанов

Граждане России, покинувшие страну после начала специальной военной операции на Украине, – это «испуганные патриоты», забывшие, что такое русский человек, и не понимающие, что против их Родины развязана гибридная война, поэтому дела их совсем плохи, рассказал в беседе с «Царьградом» народный артист РСФСР Василий Ливанов.

Если ты действительно русский человек, значит, ты любишь Родину и поддерживаешь своих. И если наши сограждане не понимают, что против России развязана гибридная война, то дела совсем плохи. Может, они и не русские вовсе, раз сбежали? - задался вопросом артист.

По его словам, сегодня ведется много разговоров о возрождении патриотизма, и рецепт этого возрождения всего один – это любовь к своей стране. Он подчеркнул, что слова "Родина" и "родные" – однокоренные в том числе и по смыслу, и любовь к Родине означает любовь к своим родным и семье.

После начала СВО Василий Ливанов в числе других своих коллег подписал письмо президенту РФ Владимиру Путину с поддержкой его действий. Актер объяснил, что поддержка операции совсем не означает, что деятели культуры не хотят мира: артисты поддержали не кровопролитие, а выступили за устранение фашизма, за нормализацию жизни самой Украины. Ливанов пожелал россиянам победы, а украинцам – осознания, что с ними происходит, и остаться целыми и невредимыми.