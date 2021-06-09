Голубкина потроллила Бузову после приглашения во МХАТ

https://static.news.ru/photo/bc4c634a-c8ed-11eb-be27-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Российская актриса Мария Голубкина в сторис личного Instagram-аккаунта высмеяла приглашение во МХАТ имени Горького певицы Ольги Бузовой. Для эффекта артистка опубликовала необычный снимок, где запечатлены Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, а между ними на переднем плане стоит сама исполнительница.

[Константин] Станиславский и [Владимир] Немирович-Данченко обсуждают с Ольгой Бузовой приглашение во МХАТ [имени Горького], — отметила Голубкина.

Бузова получила предложение сыграть в спектакле «Чудесный грузин» МХАТ имени М. Горького, так как она тоже неординарная личность, как и Иосиф Сталин, передаёт Пятый канал со ссылкой на режиссёра постановки Ренату Сотириади, сравнившую артистку с вождём.

Владимир Соловьёв поддержал Бузову после того, как на неё обрушился шквал критики за участие в спектакле на сцене МХАТа. В своей утренней передаче «Полный контакт» журналист напомнил, что Бузова, в отличие от того же популярного у молодёжи Дани Милохина, окончила университет с красным дипломом. Он отметил, что не понимает, чего все взбеленились из-за новости про МХАТ. Соловьёв напомнил, что кто только ни играет сейчас на сцене и называет себя актёром, в том числе одиозный Алексей Панин.

Ранее сообщалось, что российская актриса Мария Шукшина в сторис своей Instagram-страницы раскритиковала приглашение певицы Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького. Исполнительница там сыграет в постановке «Чудесный грузин». Спектакль рассказывает о молодости советского вождя Иосифа Сталина. Артистка уверена, что участие звезды в «Чудесном грузине» говорит о «дебилизации цивилизации».