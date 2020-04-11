Мария Голубкина объяснила свои слова о «вонючих бабках»

https://static.news.ru/photo/e56be1c6-7bdf-11ea-81ee-fa163e074e61_660.jpg Мария Голубкина Фото: golubkina1973/instagram.com

Актриса Мария Голубкина, которую раскритиковали в соцсетях за фразу о «вонючих бабках», оправдалась за свои слова. Она заявила, что ничего дурного не подразумевала и призвала не принимать скандальное высказывание на свой счёт.

Видеоролик, где Голубкина плохо высказалась о людях, приходящих в храм, облетел соцсети. Её фраза «Пусть бабки воняют, будем молиться» настроила против актрисы массу поклонников.

Ни в какой монастырь я не собралась. И про «вонючих бабок» — это было в общем-то не про запахи. А все подумали, что это про них, и обиделись. Но, с другой стороны, не так уж и плохо: теперь вся страна моет руки, — пояснила она в интервью «КП-Урал».

Также Голубкина прокомментировала свой пост с цитатой из Гамлета. Многие решили, что звезда кино даже собралась в монастырь. Однако актриса поспешила успокоить фанатов и сообщила, что просто мечтает сыграть роль шекспировского героя.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мария Голубкина опубликовала видео, в котором заявила, что приехала в Норвегию, чтобы переждать пандемию коронавируса. Подписчиков возмутил пост артистки, однако более внимательные интернет-пользователи заметили, что заявление Голубкиной — всего лишь шутка, так как за её спиной виден находящийся рядом с Рязанью гостиничный комплекс, который называют «маленьким кусочком Норвегии».