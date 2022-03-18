«Давно готовились»: Голубкина рассказала об уехавших из страны россиянах

Актриса Мария Голубкина заявила NEWS.ru, что не осуждает россиян, уехавших из страны на фоне событий, которые происходят на Украине. Она предположила, что в скором времени на родину вернутся те, кто принял решение об отъезде спонтанно. При этом актриса отметила, что знает людей, давно готовившихся покинуть Россию и купивших недвижимость за границей. Голубкина подчеркнула, что «это их путь», но сама она эмигрировать не планирует.

Не осуждаю уезжающих. Кто спонтанно уехал, те будут возвращаться. А те, кто осмысленно, целенаправленно и давно готовились, я знаю людей, которые давно купили себе недвижимость за рубежом, значит, они хотели там жить — это их путь, — заявила Голубкина.

Актриса подчеркнула, что не планирует уезжать из России, объяснив это слишком сильной «любовью к родному пепелищу, любовью к отеческим гробам» (цитата из стихотворения Александра Пушкина «Два чувства дивно близки нам». — NEWS.ru).

К тому же моя работа — это русское слово, русский текст. То есть я могу, конечно, и на других языках изъясняться. Но только в нашей русской речи вижу тысячи смыслов, тогда как другой язык для меня — это просто слова, — отметила артистка.

По словам Голубкиной, она «не представляет себе, как смогла бы жить в Испании или Италии». Актриса призналась, что с удовольствием поехала бы в гости «по обмену кулинарным опытом». Однако мысль о переезде за границу на постоянное место жительства она категорически отвергла.

Ранее прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Ольга Смирнова приняла решение уйти из театра. Артистка уехала из России, чтобы продолжить карьеру в Нидерландах.

Между тем шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал призывы уехать из России, заявив, что «Дима дома». Таким образом актёр опроверг сообщения о том, что покинул страну.

Российский телеведущий Владимир Соловьёв осудил деятелей культуры и звёзд шоу-бизнеса, уехавших из России в последнее время. Он добавил, что его дочь вернулась в страну, когда начались события на Украине.