Вячеслав Макаров рассказал правду об уходе из шоу «Однажды в России»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров рассказал, почему же покинул ТВ-Шоу «Однажды в России». Произошло это в 2018 году из-за смены стиля программы. Ведущий поделился, что после того как программа стала пародийной, а не музыкальной, он решил ее покинуть. Звезда не видит себя в этом жанре.

Я осознавал, что если я зайду сейчас в эту историю, то я из нее потом не вылезу, а заниматься пародией мне было не совсем интересно. Поэтому мы пообщались с ребятами и разошлись с ними на доброй ноте, потому что я дал этому проекту все, что мог — отметил ведущий в интервью Teleprogramma.pro.

Также Макаров подчеркнул, что данная программа дала ему многое, а с коллегами они разошлись на доброй ноте.

Поэтому мы пообщались с ребятами и разошлись с ними на доброй ноте, потому что я дал этому проекту все, что мог. И взял столько же, поскольку я понимал, что дальше для меня развитие отсутствовало, поэтому я ушел — упомянул в интервью ведущий.

Ранее стало известно, что участник шоу «Однажды в России» Денис Дорохов уехал из России. Так артист ответил на вопросы поклонников, которые стали интересоваться предстоящими концертами Дорохова. Цель визита в Белоруссию звезда КВН уточнять не стал. Также он не стал называть дату возвращения в Россию.