Звезда «Однажды в России» Денис Дорохов уехал из страны

Денис Дорохов / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Комик, звезда КВН и артист шоу «Однажды в России» Денис Дорохов заявил об отъезде из России. По его словам, он сейчас находится с частным визитом в Минске, о чём артист сообщил в своём Telegram-канале.

Друзья. Тут пишут, что я в Минске. Меня спрашивают, где будет проходить выступление. Дело в том, что я не со стендапом приехал, а с частным визитом. Так скажем, — написал Дорохов.

Так артист ответил на вопросы поклонников, которые стали интересоваться предстоящими концертами Дорохова. Цель визита в Белоруссию звезда КВН уточнять не стал. Также он не стал называть дату возвращения в Россию. Единственное, о чём упомянул артист, это то, что он продолжит концертную деятельность после того. как решит свои вопросы.

Ранее Борис Гребенщиков резко высказался о российских коллегах, которые не покинули родину, а стали принимать участие в патриотических концертах. Музыкант в интервью израильскому 9 каналу заявил, что «эти люди» продают свою совесть «ради приятных бонусов».