«Угодить правителям»: Гребенщиков охаял оставшихся на родине артистов Гребенщиков обвинил в продажности оставшихся дома российских артистов и россиян

Борис Гребенщиков / Фото Nikolay Titov/Global Look Press

Борис Гребенщиков резко высказался о российских коллегах, которые не покинули родину, а стали принимать участие в патриотических концертах. Музыкант в интервью израильскому Девятому каналу заявил, что «эти люди» продают свою совесть «ради приятных бонусов».

Эти люди торгуют совестью, честью и всем остальным, чтобы угодить правителям, — сказал лидер «Аквариума».

Прошёлся исполнитель и по простым россиянам, обвинив всех в продажности.

Весь народ, вдохновлённый телевизором, будет подстраиваться под власть, чтобы получить от неё деньги и другие блага, — заявил «непродажный» артист.

Сам Гребенщиков накануне сообщил о переезде на ПМЖ в Лондон, заявив, что там ему «комфортнее», а «родные стены» помогают только в тюрьме. При этом музыкант не собирается бросать концерты и записывает музыку даже при неполном составе группы, часть которой осталась в России.