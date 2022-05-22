Борис Гребенщиков резко высказался о российских коллегах, которые не покинули родину, а стали принимать участие в патриотических концертах. Музыкант в интервью израильскому Девятому каналу заявил, что «эти люди» продают свою совесть «ради приятных бонусов».
Эти люди торгуют совестью, честью и всем остальным, чтобы угодить правителям, — сказал лидер «Аквариума».
Прошёлся исполнитель и по простым россиянам, обвинив всех в продажности.
Весь народ, вдохновлённый телевизором, будет подстраиваться под власть, чтобы получить от неё деньги и другие блага, — заявил «непродажный» артист.
Сам Гребенщиков накануне сообщил о переезде на ПМЖ в Лондон, заявив, что там ему «комфортнее», а «родные стены» помогают только в тюрьме. При этом музыкант не собирается бросать концерты и записывает музыку даже при неполном составе группы, часть которой осталась в России.