Украина, критика Смольянинова, тайные дети: как живет актриса Ольга Красько

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Красько

Актриса Ольга Красько снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно про личную жизнь артистки?

Чем известна Красько

Ольга Красько родилась 30 ноября 1981 года в Харькове, но в раннем детстве вместе с родителями переехала в Москву.

В 2002 году Красько окончила Школу-студию МХАТ. Играла на сцене МХАТа и «Табакерки».

В кино актриса дебютировала в 1997 году в картине «Жандармские истории». Также она снималась в проектах «Папа», «Турецкий гамбит», «Золотой теленок», «Есенин», «Кушать подано!», «Знак судьбы», «Притяжение», «Любовь под прикрытием», «Идеальный муж», «Склифосовский», «Шерлок Холмс», «Территория», «Мужики и бабы», «Карма», «Блудный сын», «Игра с огнем», «Доктор Краснов» и других.

Всего в фильмографии Красько более 50 работ.

«Все зависит от команды, но я всегда говорю, что эти понятия, театра и кино, для меня неразделимы. Актер обязательно должен иметь возможность работать и там и там. Для развития, для поиска себя. Театр — это тренинг. На мой взгляд, кино и театр не могут друг без друга. Другое дело, где комфортнее. Бывает по-разному, это зависит и от группы, от того, соскучишься ли ты по театру, по партнерам. Особенно если у тебя был перерыв — ты уже рвешься на сцену, хочешь увидеть реакцию зрителей. С другой стороны, из-за того, что в театре мы годами играем один и тот же спектакль, возникает ощущение, что происходит какой-то застой, что-то теряется. А кино — это как раз та река, в которую дважды не войдешь. Ты работаешь все время с разными людьми», — рассуждала артистка про свою профессию.

Что известно о личной жизни Красько

В 2006 году Ольга Красько родила дочь Олесю. Поклонники артистки были уверены, что отцом девочки является режиссер Дмитрий Петрунь. Позже СМИ сообщили, что Красько была замужем за деятелем искусства на протяжении четырех лет, однако потом пара рассталась. Официального подтверждения этой информации не было.

В 2019 году Красько призналась, что состояла в отношениях с режиссером Джаником Файзиевым и что именно он отец Олеси. Свою скрытность актриса объяснила нежеланием подставлять Файзиева — ведь на тот момент он был женат. Отношения пары продлились недолго.

«Я ни о чем не жалею, а самое главное, что у меня есть, — удивительно на него похожая дочь. Не столько внешне, сколько тонкостью, чуткостью, неординарностью, мудрым не по годам взглядом», — говорила Красько в передаче «Судьба человека».

Помимо этого, у актрисы есть еще двое детей — сыновья Остап и Олег, которых она родила в 2016 и 2018 годах соответственно. Спустя время стало известно, что их отец — бизнесмен Вадим Петров.

В 2017 году супруги стали героями передачи «Когда все дома». В 2022 году Петров был назначен заместителем председателя правительства Забайкальского края.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Ольга Красько с детьми на премьере мультфильма «Изумительный Морис»

Что Красько говорила про спецоперацию

Ольга Красько родилась на Украине, но всю сознательную жизнь прожила в России. Артистка поддерживает проведение спецоперации. В 2022 году она выступила в госпитале для раненых военных в Чите.

Актриса отметила, что с удовольствием воспользовалась возможностью исполнить для военнослужащих песни и стихотворения. В частности, для них прозвучали произведения Булата Окуджавы, Ады Якушевой, Роберта Рождественского, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского и других авторов.

Что Красько говорила про Смольянинова

Ольга Красько в 2023 году прокомментировала желание коллеги по цеху Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) «стрелять в своих». Тогда актер заявил, что хочет воевать на стороне Вооруженных сил Украины и стрелять в своего партнера по фильму «9 рота» Сослана Фидарова, который был в Донбассе.

«Тут, наверное, срабатывает принцип „не суди и не судим будешь“. Я в принципе поняла, что люди не ведают, что творят, и уж тем более они порой не ведают, что говорят. Не исключаю, что многие из них живут по чьим-то программам, не исключаю того, что НЛП сегодня ― нейролингвистическое программирование ― пышным цветом цветет. НЛП или бесы — как это ни назови, но, думаю, не вполне отдает себе отчет Смольянинов в том, что творит. Потому что никакой адекватный человек так не будет говорить ни про кого. Россия ничего ему плохого не сделала, в конце концов. Родители его здесь, дети его тут», — говорила Красько aif.ru.

Чем сейчас занимается Красько

Ольга Красько продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Мольер, avec amour», «Ночь в отеле» и «Моя прекрасная леди».

В 2023 году актриса снялась в проектах «Катя-Катя», «Туман» и «СольФасоль». В скором времени также должен выйти фильм «Артек. Большое путешествие. 1812» с ее участием.

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