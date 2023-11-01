Звезда сериала «Склифосовский» рассказала, что тайно вышла замуж Актриса Мария Куликова рассказала, что тайно вышла замуж

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Актриса Мария Куликова

Актриса Мария Куликова, известная зрителям по роли в популярном сериале «Склифосовский», сообщила, что тайно вышла замуж, подробностями личной жизни она поделилась с журналистами «Леди Mail.ru». Звезда не раскрыла имя супруга, с которым состоит в отношениях уже более девяти лет.

Я в отношениях уже более девяти лет: все это время они остаются замечательными, возможно, поэтому так позитивно смотрю на все, что происходит вокруг меня. Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: «Ну все, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве». А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это, — поделилась знаменитость.

Артистка на протяжении 13 лет была замужем за коллегой Денисом Матросовым. В союзе родился сын Иван, сейчас ему 12 лет. Куликова отметила, что ее бывший муж живет недалеко, поэтому они проводят много времени вместе с наследником. Актриса подчеркнула, что рада этому обстоятельству.

По словам звезды, мальчик не очень интересовался разводом, так как привык жить в семье, где родители часто отсутствуют из-за съемок и гастролей. Сам Денис Матросов рассказал в интервью, что экс-супругам удалось сохранить хорошие отношения ради психологического здоровья сына.

Ранее актер Александр Петров объявил в социальных сетях о том, что женился. Его избранницей стала девушка по имени Виктория, с которой он случайно познакомился на улице. По словам знаменитости, о его браке не знали даже близкие.