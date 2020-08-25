Хайруллина прокомментировала свой уход из «Табакерки»

https://static.news.ru/photo/2a85c154-e6c6-11ea-998b-fa163e074e61_660.jpg Роза Хайруллина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российская актриса Роза Хайруллина, известная по роли в сериале «Содержанки», впервые прокомментировала свой уход из Московского театра Олега Табакова. Она заявила, что её никто не увольнял.

Хайруллина рассказала, что просто не видит смысла в своём пребывании на сцене. Она отметила, что точно не может пока сформулировать, как будет развиваться её карьера, передаёт «Экспресс газета».

Мне нечего сказать зрителю. Пандемия внесла коррективы в жизнь многих людей, включая мою. Зрители собираются в зале для общения с живыми артистами, чтобы зарядиться от них нужным настроем, энергией. Но когда артист немногим отличается от зрителя — зачем? — сказала артистка.

Ранее стало известно, что Хайруллина ушла из театра, однако позже появились сообщения о том, что она перешла с постоянного договора члена труппы на разовые контракты, которые заключаются на каждый спектакль.

Владимир Машков, руководящий «Табакеркой», перевёл ещё трёх актёров на новые договоры.

По словам актрисы Татьяны Нестеренко, на следующий день после того, как 17 августа труппа отметила 85-летие со дня рождения Табакова, Машков уволил половину актёров, писал NEWS.ru.