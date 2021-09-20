Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Тест на беременность»

Онлайн-кинотеатр KION совместно с компанией «Всемирные русские студии» объявили о начале съёмок третьего сезона сериала «Тест на беременность», где главные роли исполнят Светлана Иванова и Кристина Орбакайте. Проект сначала будет доступен в онлайн-кинотеатре, а затем в эфире Первого канала в 2022 году. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.

Я с огромным интересом следила за жизнью героев первых двух сезонов сериала «Тест на беременность». И конечно, я обрадовалась предложению сыграть в новом третьем сезоне. Так получилось, что мой первый день в роли Нины Артамоновой совпал с первым съёмочным днём и разбиванием тарелки — это добрая примета, — рассказала исполнительница главной роли Кристина Орбакайте

Известно, что в третьем сезоне сюжет будет строиться вокруг жизни Натальи Бахметьевой в исполнении Светланы Ивановы, у которой начался новый этап. Из-за постоянных конфликтов с главврачом перинатального центра ей пришлось уволиться и искать новую работу. Однако найти новое место работы достаточно сложно.

Продолжение сериала покажет как и полюбившихся зрителю персонажей, так и новых, при этом в совершенно разных обстоятельствах. Они будут бороться за жизни пациентов, а также пытаться создать своё собственное счастье.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр KION выпустит киноальманах, состоящий из 10 коротких историй, основанных на популярных песнях из соцсетей.