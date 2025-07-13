России, чтобы добиться успеха, нужно лидировать в ключевых направлениях развития, но делать это с опорой на традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, без морально-нравственной базы не получится обеспечить будущего для страны.

Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение, — отметил Путин.

Ранее Путин сказал, что вплоть до начала 2000-х годов в России сохранялись надежды на возможность равноправного партнерства с Западом. Многие тогда полагали, что основные разногласия носили исключительно идеологический характер и должны были исчезнуть после распада Советского Союза. Однако, как подчеркнул лидер РФ, последующие события показали, что истинной причиной напряженности были геополитические интересы.