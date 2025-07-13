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13 июля 2025 в 14:01

В США озвучили Украине и Западу важный нюанс о России

Подполковник Дэвис: Украина и Запад не могут принудить Россию к чему-либо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине и в странах Запада должны осознавать невозможность принудить Россию к чему-либо, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале. По его словам, мнение о том, что российская экономика обрушится и это заставит Москву остановиться, не имеет под собой реальных оснований.

Вы можете думать, что утопили Россию. Если вы считаете, что ее экономика рухнет, и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств, — сказал отставной военный.

Ранее аналитик из США Уилл Шрайвер заявил, что американский лидер Дональд Трамп не имеет никаких козырей против России. Если Белый дом решится на введение новых санкций в отношении Москвы, то такие меры будут «глупыми и неэффективными», считает эксперт. О военной же эскалации и речи быть не может, подчеркнул аналитик.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев отметил, что угрозы Трампа в адрес России делаются под давлением оружейного лобби. Глава Белого дома осознанно пытается переложить ответственность за собственные неудачи на РФ, добавил он.

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