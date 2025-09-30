Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 10:02

Химик отреагировал на возможный запрет гель-лаков в ЕС

Химик Дорохов: в ЕС могут запретить использование гель-лаков для перестраховки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможный запрет гель-лаков в странах ЕС — это лишь очередная перестраховка, заявил LIFE.ru химик Андрей Дорохов. По его мнению, основные опасения насчет этого покрытия связаны с веществом ТРО (триметилбензоилдифенилфосфин) в его составе.

В больших дозах ТРО может действительно негативно влиять на репродуктивную функцию. Но в гель-лаках его совсем немного, и через ногтевую пластину он практически не всасывается,подчеркнул Дорохов.

Он добавил, что ТРО является нелетучим, поэтому никаких рисков с вдыханием запаха гель-лаков нет. Все заявления об опасности этого ногтевого покрытия сделаны без серьезной научной базы, заключил специалист.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что гель-лаки для ногтей, имеющие в составе ТРО, могут навредить репродуктивной системе. Она отметила, что данное вещество также может запускать мутации клеток организма, что приводит к различным заболеваниям, в том числе онкологии.

Евросоюз
здоровье
косметика
химики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь из РФ об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
«Союмультфильм» приватизировали? Что это значит, кто купил долю
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.