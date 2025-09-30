Химик отреагировал на возможный запрет гель-лаков в ЕС Химик Дорохов: в ЕС могут запретить использование гель-лаков для перестраховки

Возможный запрет гель-лаков в странах ЕС — это лишь очередная перестраховка, заявил LIFE.ru химик Андрей Дорохов. По его мнению, основные опасения насчет этого покрытия связаны с веществом ТРО (триметилбензоилдифенилфосфин) в его составе.

В больших дозах ТРО может действительно негативно влиять на репродуктивную функцию. Но в гель-лаках его совсем немного, и через ногтевую пластину он практически не всасывается, — подчеркнул Дорохов.

Он добавил, что ТРО является нелетучим, поэтому никаких рисков с вдыханием запаха гель-лаков нет. Все заявления об опасности этого ногтевого покрытия сделаны без серьезной научной базы, заключил специалист.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что гель-лаки для ногтей, имеющие в составе ТРО, могут навредить репродуктивной системе. Она отметила, что данное вещество также может запускать мутации клеток организма, что приводит к различным заболеваниям, в том числе онкологии.