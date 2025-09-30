Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, признал ли вину напавший на техникум в Архангельске юноша

Напавший на педагогов техникума в Архангельске юноша частично признал вину

Фото: t.me/sledcom_press*

Напавший с ножом на сотрудников Техникума строительства и городского хозяйства 18-летний житель Архангельска частично признал вину, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Архангельской области. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, решение о мере пресечения будет принято во вторник, 30 сентября.

Он частично признал свою вину. Сегодня ожидается суд по мере пресечения, — отметил источник.

Ранее стало известно, что бывший учащийся техникума в Архангельске нанес заведующему несколько ножевых ранений в области шеи и живота. В ходе данного инцидента пострадали еще один преподаватель и несколько учащихся, которые пытались остановить нападавшего.

После стало известно, что число получивших ранение в ходе нападения в архангельском колледже, по предварительным данным, выросло до трех. Третьим пострадавшим оказался гардеробщик.

Также сообщалось, что суд в Москве приговорил 15-летнего Муслима Мурдиева из Чечни к двум годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Подросток был признан виновным в совершении грубого нарушения общественного порядка.

