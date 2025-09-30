Стало известно, признал ли вину напавший на техникум в Архангельске юноша

Он частично признал свою вину. Сегодня ожидается суд по мере пресечения, — отметил источник.

Ранее стало известно, что бывший учащийся техникума в Архангельске нанес заведующему несколько ножевых ранений в области шеи и живота. В ходе данного инцидента пострадали еще один преподаватель и несколько учащихся, которые пытались остановить нападавшего.

После стало известно, что число получивших ранение в ходе нападения в архангельском колледже, по предварительным данным, выросло до трех. Третьим пострадавшим оказался гардеробщик.

Также сообщалось, что суд в Москве приговорил 15-летнего Муслима Мурдиева из Чечни к двум годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Подросток был признан виновным в совершении грубого нарушения общественного порядка.