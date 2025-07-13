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13 июля 2025 в 14:26

В США проболтались, какой груз вывела на орбиту ракета Маска

Ракета Falcon-9 компании SpaceX доставила на орбиту военный спутник Израиля

Ракета SpaceX Falcon 9 Ракета SpaceX Falcon 9 Фото: NASA/Global Look Press

Израильский спутник связи Dror 1 был выведен на орбиту Земли американской ракетой Falcon 9, разработанной компанией миллиардера Илона Маска SpaceX, сообщили представители фирмы в социальной сети X. Аппарат был запущен со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал, расположенного в штате Флорида.

Запущенный спутник был разработан оборонным концерном «Израильская авиационная промышленность». Заказчиком аппарата выступило правительство. Предполагается, что Dror 1 будет использоваться на фиксированной высоте около 36 тысяч километров в течение 15 лет.

Ранее стало известно о взрыве тяжелой ракеты-носителя Starship от SpaceX в ходе статического огневого тестирования. Первая ступень ракеты сдетонировала во время испытаний в прямом эфире. Во второй же ступени произошла утечка горючего. В момент входа в атмосферу контроль над ракетой был утрачен, после чего она взорвалась.

Кроме того, Маск озвучил планы по созданию на Марсе автономной цивилизации. Он отметил, что в течение 20–30 лет SpaceX сформирует на этой планете самодостаточное общество, независящее от материалов и ресурсов с Земли.

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