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13 июля 2025 в 14:12

Армия Израиля заявила, что за сутки поразила более 150 целей в секторе Газа

В течение последних суток ВВС Израиля нанесли удары по более чем 150 целям в секторе Газа, включая военные объекты палестинских радикальных группировок, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Среди пораженных целей — заминированные здания, склады оружия, снайперские и противотанковые позиции, а также другие элементы военной инфраструктуры.

За последние сутки ВВС атаковали более 150 целей по всему сектору Газа, — сказано в сообщении.

Одновременно сухопутные подразделения ведут активные боевые действия на севере анклава в районе Бейт-Хануна и на юге возле Хан-Юниса, уничтожая боевиков и их военные объекты. Армейское командование подтверждает продолжение операции по всей территории сектора.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе обсуждается возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем. Согласно предоставленной информации, причиной рассмотрения такого вопроса стала ситуация вокруг сектора Газа.

До этого о возможных мерах Евросоюза в отношении Израиля сообщили информированные источники. По их словам, глава евродипломатии Кая Каллас уже в скором времени может озвучить решение Брюсселя по этому вопросу.

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