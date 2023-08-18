Светлана Иванова сообщила о реакции родителей на роман с женатым Файзиевым Актриса Иванова: родители не осуждали мой роман с Джаником Файзиевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Джаник Файзиев и актриса Светлана Иванова

Российская актриса Светлана Иванова призналась в шоу Юлии Меньшовой «Сама Меньшова», что родители не осуждали ее роман с женатым режиссером фильма «Турецкий гамбит» Джаником Файзиевым. Актриса отметила, что у нее возникло сильное чувство и она была очень счастлива, не думая, чем может завершиться ситуация. Иванова также сообщила, что ее не смущали отношения с Файзиевым, потому что подобные истории — не редкость. Она также добавила, что ни с кем не советовалась по поводу романа, хотя в первое время ей было нелегко.

Родители уважали меня, как взрослого самостоятельного человека. Я думаю, что они за меня переживали. Подозреваю, что они не показывали этого. В нашей семье не было принято советоваться. У меня нет запроса обсуждать с родителями личную жизнь. Наверное, если бы я пришла с просьбой помочь разобраться, то получила бы совет. Я ни в чем не сомневалась, — пояснила актриса.

Также Иванова призналась, что во время романа с режиссером в большей степени переживала за Файзиева, а также за людей, которым может быть «больно и неприятно» из-за того, что история попала в прессу. Иванова сообщила, что чувствовала себя некомфортно из-за того, что за ней постоянно следили журналисты.

Иванова и Файзиев познакомились в 2011 году на съемках фильма «Август Восьмого», от режиссера у актрисы родилась дочь. В 2015 году информация об их романтических отношениях появилась в СМИ, хотя Файзиев был женат на актрисе Лине Эспли, которая родила ему двоих детей. В 2018 году у Ивановой родилась вторая дочь от Файзиева. В 2019 году пара тайно поженилась, после того, как Файзиев развёлся с Эспли.

В январе 2023 года актриса Ольга Красько пришла на премьеру фильма «Изумительный Морис» с дочерью Олесей, которая была рождена от Файзиева. Долгое время артистка скрывала имя настоящего отца ребенка, однако в 2019 году назвала его публично. Сейчас Красько замужем за членом правительства Бурятии Вадимом Петровым, от которого она родила двоих детей.

История отношений Красько и Файзиева завертелась в 2005 году на съемках фильма «Турецкий гамбит» — Файзиев был режиссером картины, а Красько исполнила главную роль. На тот момент они скрывали свои отношения, поскольку режиссер находился в браке. В 2006 году у пары родилась общая дочь Олеся. Спустя некоторое время после рождения ребенка любовники порвали друг с другом.