Составлен список российских артистов, которых могут лишить доходов в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семен Слепаков

В Госдуме обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иностранных агентов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Какие подробности известны, кого из российских артистов могут лишить доходов в РФ?

Что известно о законопроекте

По словам Вячеслава Володина, депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников доходов в России.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — подчеркнул он.

Володин также рассказал, что вопрос об этом встал после волны критики со стороны россиян. По его словам, граждан возмущает то, что блогеры, «льющие грязь» на Россию, продолжают на ней зарабатывать и получать деньги от отечественных компаний. Он отметил, что «это недопустимо».

Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев также сообщил, что проект закона, который предусматривает полный запрет на рекламу в продукции лиц, признанных в РФ иностранными агентами, подготовлен и в настоящий момент находится на стадии согласования. По его словам, те, кто «получают подачки от врагов России, не должны зарабатывать еще и на наших гражданах».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Монеточка

«Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению председателя ГД нами совместно с комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании. Уверен, что общественная поддержка, о которой говорит Вячеслав Викторович, ускорит принятие законопроекта!» — заявил Пискарев.

В 2023 году затраты на рекламу у иноагентов в РФ превысили 130 млн рублей. Около 600 млн рублей было потрачено на продвижение в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Директор по цифровым технологиям одной из рекламных групп Вадим Мельников считает, что бюджеты рекламодателей на продвижение в запрещенной сети и у иностранных агентов «незначимы и незаметны».

Кого из российских артистов могут лишить доходов в РФ

В случае принятия законопроекта доходов в России могут лишиться внесенные Минюстом РФ в список иноагентов артисты, среди них — Семен Слепаков, Егор Бортник, Максим Покровский, Елизавета Гырдымова (Монеточка), Илья Прусикин, Мария Максакова, Земфира, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Максим Галкин, Александр Роднянский, Иван Алексеев (Noize MC), Мирон Федоров (Оксимирон), Моргенштерн, Иван Дремин (Face), Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Руслан Белый, Артур Смольянинов (Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов).

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