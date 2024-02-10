Иноагентов могут лишить всех источников доходов в России Володин: ГД обсуждает законопроект о лишении иноагентов всех источников доходов

В Госдуме обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иностранных агентов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По словам парламентария, депутаты считают необходимым лишить их всех источников доходов в России.

Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности, — написал он.

Володин отметил, что вопрос об этом встал после волны возмущения со стороны россиян. По его словам, граждан возмущает то, что блогеры, «льющие грязь» на Россию, продолжают на ней зарабатывать и получать деньги от отечественных компаний.

Это недопустимо, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава государства отметил большой вклад Володина в укрепление государственности РФ и развитие парламентаризма.

До этого Володин заявил, что идея повышения призывного возраста до 50 лет для мигрантов, получивших гражданство России, не проработана должным образом. По его словам, авторам соответствующего законопроекта будет предложено отозвать документ.