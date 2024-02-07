В Госдуме решили «без лишней жалости» лишить иноагентов дохода от рекламы Госкомпаниям запретят размещать рекламные контракты с иноагентами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

До конца весенней сессии на рассмотрение Госдумы планируется внести законопроект, запрещающий размещение рекламы в соцсетях иноагентов, заявил Telegram-каналу «Подъем» инициатор законопроекта, зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. По его словам, это коснётся компаний с государственным участием, сайтов иноагентов или их аккаунтов на разных онлайн-площадках, включая соцсети, видеохостинги и мессенджеры.

Считаю недопустимой ситуацию, при которой бюджетные деньги тратятся на рекламные контракты с теми, кто находится под иностранным влиянием. <...> Мое мнение: за скрытое финансирование людей, которые принимают участие в информационной войне на стороне противника, нужно наказывать без лишней жалости, — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что в России необходимо запретить рекламировать услуги иноагентов, разработав соответствующие поправки в законы «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и «О рекламе». Парламентарий подчеркнул, что неоднократно выявлялись случаи, когда российские компании рекламировали услуги и товары иноагентов, а сами лица, признанные иноагентами, не скрывают, что тратят деньги в том числе на поддержку ВСУ.