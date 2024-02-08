Составлен список российских звезд, которые могут стать иноагентами

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В России могут запретить государственным компаниям размещать рекламные контракты с иностранными агентами. Кому из отечественных знаменитостей может грозить такой статус?

Какой закон об иноагентах рассмотрят в Госдуме

До конца весенней сессии на рассмотрение Госдумой планируется внести законопроект, запрещающий размещение рекламы иноагентов в соцсетях, заявил Telegram-каналу «Подъем» автор инициативы зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. По его словам, это коснется компаний с государственным участием, сайтов иноагентов или их аккаунтов на разных онлайн-площадках, включая соцсети, видеохостинги и мессенджеры.

«Считаю недопустимой ситуацию, при которой бюджетные деньги тратятся на рекламные контракты с теми, кто находится под иностранным влиянием. <...> Мое мнение: за скрытое финансирование людей, которые принимают участие в информационной войне на стороне противника, нужно наказывать без лишней жалости», — отметил парламентарий.

Признают ли иноагентом Гудкова

19 января текущего года Telegram-канал Mash сообщил, что комика Александра Гудкова могут признать иностранным агентом в России. По информации источника, с соответствующей инициативой в СК и Минюст обратились общественники из организации «Молодой десант».

Как уточнялось, активисты пересмотрели выступления шоумена и нашли в них негативные высказывания о спецоперации и призывы к помощи украинцам. Mash писал, что ведомства приняли к рассмотрению заявления общественников.

Станет ли иноагентом Парфенов

В январе текущего года телеведущий, писатель и журналист Леонид Парфенов выступил с авторской лекцией. В ходе мероприятия он рассказал о своей жизни в эмиграции (покинул Россию на следующий день после объявления о начале СВО) и высказал удивление по поводу отсутствия у него иноагентского статуса.

«Я не знаю, на самом деле, я ничего специально для этого не делал. Сказать, что я не могу честно смотреть в глаза большинству своих друзей? Да нет! Они как-то тоже относятся с пониманием. Большинство моих друзей — иноагенты, и они без конца подтрунивают надо мной. А я же не могу сам напрашиваться, мол: „А про меня забыли?“ Это как-то глупо», — сказал Парфенов.

Признают ли иноагентом Панина

В сентябре 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать актера Алексея Панина иноагентом. Общественник призвал компетентные органы проверить все скандальные высказывания артиста о России, властях и СВО.

«Сбежавший в Испанию Панин охотно раздает интервью, где оправдывает теракты на Крымском мосту, оскорбляет президента РФ и выступает против СВО. За первое на него в России уже возбуждено уголовное дело, по которому грозит до семи лет колонии. Актер объявлен в розыск», — сообщал Telegram-канал SHOT.

Грозит ли статус иноагента Пугачевой

В сентябре 2022 года певица Алла Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она заявила, что солидарна с позицией своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по поводу СВО.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», — написала артистка на своей странице в соцсети.

Позднее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что в ведомстве не рассматривали вопрос о признании Пугачевой иноагентом, поскольку певица с такой просьбой в Минюст официально не обращалась.

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