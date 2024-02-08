В штабах кандидатов в президенты России нашли след иноагентов Минюст: в работе штабов кандидатов в президенты участвуют иноагенты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Установлены факты участия иностранных агентов в работе штабов кандидатов на должность президента России, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минюста РФ Олега Свириденко. Он отметил, что иноагенты предлагают не голосовать или признать выборы главы государства нелегитимными.

Выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений, включенных в реестр, — заявил Свириденко.

В ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ он заявил, что с началом избирательной кампании большинство иноагентов развернули деятельность в целях негативного влияния на ход и результаты процесса. В частности, Свириденко указал на факт создания контента, который содержит оценочные суждения и призывает не голосовать.

В контексте работы штабов кандидатов он упомянул организации, внесенные Минюстом РФ в список иноагентов: движения «Голос» и «Весна» (также признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а также объединение «Ковчег». Свириденко добавил, что сейчас в реестре иностранных агентов ведомства числятся 763 человека и организации, 569 из них являются действующими.

Кроме того, до конца весенней сессии на рассмотрение Госдумы планируется внести законопроект, запрещающий размещение рекламы в соцсетях иноагентов. Инициатор проекта, зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин отметил, что это коснется компаний с государственным участием, сайтов иноагентов или их аккаунтов на разных онлайн-площадках, включая соцсети, видеохостинги и мессенджеры.