В Госдуме заявили, что закон о запрете рекламы у иноагентов уже готов Депутат Пискарев: закон о запрете рекламы на сайтах иноагентов подготовлен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект закона, который предусматривает полный запрет на рекламу в продукции лиц, признанных в РФ иностранными агентами, подготовлен и в настоящий момент находится на стадии согласования, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев. По его словам, те, кто «получают подачки от врагов России, не должны зарабатывать еще и на наших гражданах».

Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению председателя ГД нами совместно с комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании. Уверен, что общественная поддержка, о которой говорит Вячеслав Викторович, ускорит принятие законопроекта! — говорится в сообщении.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иностранных агентов. По словам парламентария, депутаты считают необходимым лишить их всех источников доходов в России. Володин отметил, что вопрос об этом встал после волны возмущения со стороны россиян.