Зеленский, критика Пугачевой и Брыльски, СВО: как живет Валентина Талызина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Талызина

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина известна по съемкам в советских фильмах. Она играла в лентах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Женитьба», «Большая перемена». Чем занимается актриса в 89 лет, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Валентина Талызина

Талызина живет в Москве и на протяжении 65 лет служит в театре Моссовета. Она до сих пор выходит на сцену в постановке «Волки о овцы», где играет главную роль. Также артистка с ноября прошлого года задействована в спектакле «Пиковая дама». На сцене ее можно увидеть в образе старой графини.

В конце января Валентину Талызину экстренно госпитализировали в московскую больницу. По данным Telegram-канала Mash, врачи диагностировали у нее бронхопневмонию (очаговую пневмонию). По информации источника, во время лечения актрисе ставили капельницы.

Талызину выписали из больницы 31 января. Директор театра имени Моссовета Алексей Черепнев сообщил ТАСС, что актриса чувствует себя хорошо и готовится выйти на сцену.

«Валентина Илларионовна действительно уже дома, самочувствие у нее хорошее. На 13 февраля запланирован спектакль „Волки и овцы“, премьера которого состоялась два года назад, на 15 февраля — премьерный спектакль „Пиковая дама“ с ее участием. Очень ждем ее», — отметил он.

Как Валентина Талызина относится к СВО и Украине

Валентина Талызина поддерживает СВО и называет спецоперацию «абсолютно нужным делом». Актриса также рассказала, что мама, дедушка и прадедушка были украинцами. По ее мнению, народ соседней страны оказался обманут словами президента Владимира Зеленского.

«Украина — родная страна. Я обожаю Украину, там талантливые люди. И так они оболванены. Один был президент. И второй. Второй просто подонок. Актер. Воспользовался актерским ходом очень хорошим, встал на колени перед людьми и просил прощения. Оказалось, все это игра. А сейчас ездит по всему миру и просит, и просит. Он обещал закончить эту войну. Я его видеть не могу! Он не патриот своей страны», — уточнила артистка.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Валентина Талызина

Как Талызина относится к Пугачевой

Валентина Талызина в интервью Вячеславу Манучарову раскритиковала народную артистку СССР Аллу Пугачеву за критику в адрес соотечественников. Актрисе не понравилось, что исполнительница назвала россиян «рабами и холопами».

«У Пугачевой папку звали Борух. Борух! А она, „не холопка и не раба“, переименовала папку в Бориску. Бориска — славянское имя. Алла не Боруховна, а Алла Борисовна. А? Не раба и не холопка русской захотела быть. Такая же история у Лии Меджидовны. Папка был Нахим. Она взяла отчество — Меджид — своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего. <...> Страна находится в тяжелом состоянии. И как можно плохо говорить про страну, говорить плохо про русских? Родилась, воспитывалась, училась, играла для русских... Без чести и без совести», — сказала Талызина.

Актриса также посоветовала Алле Пугачевой извиниться перед россиянами по примеру бунтовщика Емельяна Пугачева.

«Женщина, которая поет, пела прекрасно. Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить своего однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади. Он поклонился перед народом и сказал: „Прости меня, народ православный“», — добавила артистка.

Что Талызина говорила про Барбару Брыльску

Валентина Талызина назвала польскую актрису Барбару Брыльску, сыгравшую главную роль в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!», несчастной, старой и больной женщиной после того, как она заявила, что большинство россиян страдают и вынуждены жить в нищете.

«Барбара Брыльска — бедная, несчастная, старая больная женщина! Ей надо что-то сказать плохое про Россию. <...> На ее слова сегодня реагировать не надо. Это Польша. Она обязана это была сказать. Ее надо пожалеть, мы, русские, богатые и щедрые», — отметила Талызина.

Актриса подчеркнула, что Брыльска снималась и зарабатывала деньги в Москве и Киеве и не может знать, как живут в других российских регионах.

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