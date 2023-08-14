«Я его видеть не могу!»: Валентина Талызина отозвалась о Зеленском Актриса Талызина заявила, что «подонок» Зеленский оболванил украинцев

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Валентина Талызина

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в шоу «Эмпатия Манучи» сообщила, что современные украинцы оказались обмануты словами президента Владимира Зеленого, потому что он хороший актер. Актриса поддержала СВО, назвав ее «абсолютно нужным делом», а также рассказала, что ее мама, дедушка и прадедушка были украинцами.

Украина — родная страна. Я обожаю Украину, там талантливые люди. И так они оболванены. Один был президент... И второй. Второй просто подонок. Актер. Воспользовался актерским ходом очень хорошим, встал на колени перед людьми и просил прощения. Оказалось, все это игра. А сейчас ездит по всему миру и просит и просит. Он обещал закончить эту войну. Я его видеть не могу! Он не патриот своей страны, — заявила актриса.

Также Талызина рассказала, как Крым стал российской территорией, вспомнив работу над фильмом «Екатерина II» в 2014 году.

Змей этот Гордон (украинский журналист Дмитрий Гордон, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), брал у меня интервью. Наш Крым. Ну какой? Я играла Екатерину II. Она со своим венчанным мужем Потемкиным решили, что полуостров должен быть российским. Потемкин его завоевал, стал князем Таврическим. Потом Хрущев, не имея кворума в Политбюро, взял и отдал его... — пояснила актриса.

Ранее Талызина назвала Барбару Брыльску старой и больной женщиной за критику России. По словам российской актрисы, Брыльска живет в Польше, поэтому реагировать на ее слова не нужно. Талызина подчеркнула, что Брыльска снималась и зарабатывала деньги в Москве и Киеве и не может знать, как живут в других российских регионах. Лично ее ситуация в стране обидеть не могла, уверена Талызина. Она подчеркнула, что Брыльска оказалась заложницей ситуации, когда фильм с ее участием уже 47 лет «идет по всем российским телеканалам». Именно поэтому ей пришлось выступить с критикой России, считает артистка.