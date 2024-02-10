Ургант, критика СВО, паспорт Израиля: куда пропал комик Дмитрий Романов

Фото: vk.com/romahadima1

Дмитрий Романов

Украинский юморист и актер Дмитрий Романов активно строил карьеру в России, но уехал из страны в 2022 году, осудив спецоперацию. Где сейчас находится комик, чем он занимается, как живет?

Чем известен Романов

Дмитрий Романов родился 8 января 1985 года в Одессе. После поступления в академию пищевых технологий он начал играть в КВН, где окончательно понял, что выступления на сцене — это его призвание.

Диплом по специальности «инженер-механик» Романов получил, но в этой области никогда не работал. Университетская команда КВН благодаря артисту приобрела популярность в родном городе, а сам Романов со временем стал резидентом Comedy Club в Одессе. Его заметили и пригласили для съемок в Москву, куда он вскоре окончательно переехал.

Юморист участвовал в проектах «Смех без правил», «Убойная лига», «Comedy Баттл», был в основном составе шоу Stand Up.

В 2018 году Романов покинул ТНТ и перестал принимать участие в передачах канала. С 2019 по 2022 год комик вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Что известно о личной жизни Романова

В 2015 году Дмитрий Романов женился на астрологе Кристине Талызиной. В 2022 году он сообщил о разводе с супругой.

«Я благодарен и признателен. Всегда с теплотой буду вспоминать все наши моменты до самого конца своей жизни. Мне очень повезло, со мной был человек, который всегда и во всем мне помогал, был рядом, поддерживал, давал мне силы жить и веру, когда я был на дне. Спасибо нашим друзьям, которые были с нами все эти годы, кто знал нас как пару. Мы были классными, классными и останемся. Я ушел рыдать. Любите друг друга», — поделился Романов.

Что Романов говорил про спецоперацию

В 2022 году Дмитрий Романов уехал из России. Он осудил спецоперацию и назвал происходящие события «ужасными».

«Конечно, есть такой фактор, что все привыкают, как оказалось, к любому процессу. Как бы это ни было печально. Я буду долго подбирать выражения правильные. Я был на сильных эмоциях, мне это свойственно. Эмоции подулеглись. Настолько погружаться в эту тему, как раньше, я больше не могу. Я хочу, чтобы это побыстрее закончилось», — заявлял Романов.

Также он негативно высказывался в адрес артистов Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, поддержавших СВО.

«Я в шоке. Я смотрел концерт в „Лужниках“. Этот Певцов с буквой Z. Этот Машков с букой Z в голове. Это какой-то стыд и срам. Есть такая тема, не хочу никого обидеть, что актеры не сверхинтеллектуалы. Чтобы быть актером, нужно уметь врать», — комментировал юморист.

Куда уехал Романов

Дмитрий Романов в 2022 году уехал в Турцию, затем — в Польшу.

В июле 2023 года Романов сообщил о получении израильского гражданства.

Фото: vk.com/romahadima1 Дмитрий Романов

«Недавно сделал ДНК-тест и узнал, что я румын на 20%. Могу претендовать на румынский паспорт. Я беру от жизни то, что она мне дает. Еврейский паспорт было несложно получить. Для чего гражданство? Ситуация показала, что может произойти все что угодно в жизни. Было бы неплохо иметь еще один вариант. К тому же вариант не какой-то там, не имеющий ко мне отношения. Я еврей на 54%. Это страна моих предков. Меня там ждут», — объяснил артист.

В 2024 году он рассказал, что находится на острове Мадейра в Португалии. Также Романов приобрел квартиру в Батуми.

«Батуми — это атмосферная микрокопия Одессы. Море, люди, радушие, гостеприимство, и квартиру я здесь купил. Я хотел где-то купить недвижимость, вложиться в бетон, чтобы что-то можно было пощупать. У меня давно была мечта — квартира с видом на море. И как-то все сошлось так, что я решил купить ее здесь. Жить в Батуми — рассматривал как вариант, но, скорее всего, буду жить в другом месте, а квартиру, может, буду сдавать, может, продам. Посмотрим», — поделился юморист.

Чем Романов занимается сейчас

Дмитрий Романов продолжает выступать, но исключительно за границей. Также он занимается благотворительностью.

«Люди есть, они ходят на концерты. Только благодаря стендапам, ничего не делая, можно нормально жить. У меня есть отложенные деньги. Их хватит на пару лет», — раскрыл комик.

Также Романов рассказывал, что один концерт в среднем приносит ему €5000.

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