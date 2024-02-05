«Универ», критика СВО, конфликт с Кожевниковой: где сейчас Арарат Кещян

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Арарат Кещян

Актер Арарат Кещян прославился благодаря сериалу «Универ». Как он живет сейчас, что известно про личную жизнь артиста и его мнение о спецоперации?

Чем известен Кещян

Арарат Кещян родился 19 октября 1978 года в Гагре в армянской семье. У него есть брат Ашот, который позвал его в КВН. Следуя примеру родственника, Кещян стал играть в команде «Внуки Лумумбы». Тогда он учился в сочинском филиале Университета дружбы народов.

В 2003 году братья были приглашены в московскую сборную Университета дружбы народов, и в ее составе молодой актер неоднократно занимал призовые места. Свою карьеру в КВН Кещян завершил после 2011 года.

В кино артист дебютировал в 2008 году в сериале «Универ». Эта роль принесла Кещяну известность.

Помимо этого, он снимался в проектах «Свадьба по обмену», «Универ. Новая общага», «Мамы», «Няньки», «Одноклассницы», «Универ: 10 лет спустя», «Отпуск» и других. Всего в фильмографии актера на данный момент 17 работ.

Что известно о личной жизни Кещяна

Первой супругой Арарата Кещяна была девушка по имени Ирина. Пара была вместе с 2007 по 2010 год. Артист признавался, что расстался с женой из-за кризиса в отношениях, который они не смогли преодолеть.

«Помню, когда это произошло, мой брат Ашот сказал очень весомые для меня слова: „Я не боюсь, что ты сейчас разведешься — это неприятно, но ничего не поделаешь. Я боюсь, что у тебя атрофируется отношение к важности этого события“. Он правильно заметил. Современные молодые люди хотят чересчур простой жизни, чересчур простых отношений. Когда что-то происходит не по их сценарию, они быстренько решают проблему разводом», — рассказывал Кещян.

В 2013 году актер женился на работавшей в кинокомпании Екатерине Шепете, которая младше его на 10 лет. В браке родилось троих дочерей — Ева, Диана и Ани.

«В первую беременность я открыла агентство по организации мероприятий. Во вторую — провела самый жаркий сезон свадеб, а после рождения Дианы ушла в глубокое изучение эзотерики, восточной философии, законов мироздания. В эту: закрыла свадьбы и с головой нырнула в научную психологию, открыв новую главу в своей жизни», — делилась Шепета.

Почему Кещян поссорился с Кожевниковой

Арарат Кещян признавался, что ему не удалось подружиться с актрисой Марией Кожевниковой, несмотря на то, что в какой-то период времени их герои в сериале «Универ» встречались.

Кожевникова в свою очередь отмечала, что Кещян — «абсолютно не ее человек».

«Это совершенно не мой человек. А нам приходилось еще и любовь играть. У нас с Араратом были конфликты, бывало, чуть до драк не доходило. Это не значит, что он плохой или я плохая. Просто мы очень разные. В обычной жизни я прошла бы мимо этого человека. Сейчас мы особо не видимся. Правда, недавно пересеклись на дне рождения у Михаила Галустяна. У меня не возникло желания подходить к нему и здороваться», — говорила она.

Кещян заявлял, что конфликт с Кожевниковой произошел у них из-за менталитетов, когда артистка позволила себе сказать нечто, сильно задевшее его.

«В результате мы сняли новый сезон „Универа“. Да, без Марии, но она давно ушла из проекта. Жизнь продолжается. Все хорошо. Я не люблю говорить о таких вещах. Зачем о них говорить? Кто-то с кем-то поссорился на площадке. Бывает», — комментировал Кещян.

Что Кещян говорил про звездную болезнь

Арарат Кещян отмечал, что обрушившаяся на него после «Универа» слава негативно сказалась на его характере. Актер рассказывал, что часто вел себя высокомерно и испытывал звездную болезнь.

Кроме того, он получал многочисленные штрафы от ГИБДД. Самой страшной стала авария в 2010 году, когда его автомобиль столкнулся с другим. Машина сильно пострадала, но Кещяна спасло то, что иномарка была праворульной. В том же году его чуть не лишили прав за выезд на встречную полосу. Спустя годы Кещян признался, что в тот момент был не совсем трезвым.

«Мне сказали: „Арарат, ты делаешь то, что раньше порицал“. И я осознал. Это отвратительно. „Медные трубы“ — страшная штука. Любое хорошее воспитание дает запас прочности. Но если нет такой подкормки, — а я тогда не жил с родителями, плюс посторонние воздействия, — это может сбить с толку», — вспоминал он в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Что Кещян говорил про спецоперацию

Арарат Кещян критиковал спецоперацию и говорил, что восхищался политикой России только до 2014 года и не понимает, «зачем российские солдаты стреляют в украинцев».

«За все эти годы я с восторгом наблюдал за внешней политикой нашей страны. Подчеркну, за внешней. К внутренней были и есть вопросы. Восхищался до момента, когда это коснулось Украины в 2014 году», — высказывался актер.

Чем Кещян занимается сейчас

Арарат Кещян продолжает творческую деятельность. В 2023 году он снялся в проектах «Как я встретил ее маму», «Короче, план такой» и «Корпорация Морозов».

В скором времени также должен выйти сериал «Универ. 13 лет спустя» с его участием.

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