Казахстан, скандал в «Уральских пельменях», суд: как живет Дмитрий Соколов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Соколов

Дмитрий Соколов — актер, юморист, шоумен и основатель команды КВН «Уральские пельмени». Как он живет сейчас, что известно про личную жизнь комика?

Чем известен Соколов

Дмитрий Соколов родился 11 апреля 1965 года в Первоуральске. Его дебютное выступление на сцене состоялось в команде «Соседи», но вскоре он выступил инициатором создания собственного проекта под названием «Уральские пельмени» — его резидентами стали ребята из различных студенческих строительных отрядов Уральского политехнического института.

«Что такое КВН? Мне нравится все то, что делают люди от души, честно, искренне и понятно. Отрезок КВН как отрезок человека мне нравится тем, что когда человек делает что-то искренне, чисто, добро, получается смешно», — говорил артист.

«Уральские пельмени» вошли в Высшую лигу и завоевали в общей сложности шесть различных наград, в том числе Кубок суперчемпионов КВН, а также призы музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН» в Юрмале.

В 2009 году на канале «СТС» состоялась премьера программы «Уральские пельмени».

«Что точно продлевает жизнь, так это хорошее душевное состояние, когда человек спокоен. А смех? Наверное, продлевает. Например, была у человека проблема, а он посмеялся, разрядился. Полегче стало, да и на душе радость. У меня были такие моменты, когда зал не понял то, что я хотел сказать. И я хочу пожелать каждому человеку, чтобы и у него не один такой случай был, потому что провалы учат человека оставаться самим собой», — рассказывал о своей работе Соколов.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Дмитрий Соколов

Что известно о личной жизни Соколова

Дмитрий Соколов был женат дважды. С первой супругой Натальей он познакомился в студенческом стройотряде. В браке родились двое детей — сын Александр и дочь Анна.

В 2011 году юморист женился второй раз — на гражданке Казахстана Ксении Ли, актрисе команды КВН «Ирина Михайловна». Избранница младше Соколова на 22 года. Супруги воспитывают троих детей — дочь Марию, сына Ивана и дочь Софию.

Какой конфликт был у участников «Уральских пельменей»

В 2015 году участники «Уральских пельменей» проголосовали за освобождение Сергея Нетиевского от должности директора, после чего между бывшими коллегами начались судебные разбирательства. Они регулярно обменивались исками в суды, обвиняя друг друга в денежных махинациях и нарушениях прав на интеллектуальную собственность.

Дмитрий Брекоткин и Дмитрий Соколов заявляли, что Нетиевский поступал подло по отношению к другим участникам команды и присваивал себе большие деньги.

В 2020 году суд признал Нетиевского виновным в незаконном использовании записанных выступлений коллектива. За это правонарушение его обязали заплатить артистам 2 млн рублей.

Чем Соколов занимается сейчас

Дмитрий Соколов продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «Капитанская дочка», «№ 13», «Василий Теркин», «Мне оставалась одна забава...», «Примадонны», «Герой нашего времени. Княжна Мери» и «Супница, или Кипящие страсти».

Помимо этого, на канале «СТС» продолжает выходить юмористическое шоу «Уральские пельмени» с его участием.

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