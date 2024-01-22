Талызина в больнице? Что известно о состоянии актрисы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Талызина

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве. Что с ней случилось, какой диагноз, есть ли прогнозы врачей?

Что случилось с Талызиной

Telegram-канала Mash сообщил, что артистку экстренно госпитализировали из-за диагностированной у нее бронхопневмонии, или очаговой пневмонии. При этом заболевании происходит воспаление отдельных участков легких.

По информации канала, Талызина находится в больнице со вчерашнего дня. Mash со ссылкой на дочь советской звезды сообщает, что сейчас актрисе ставят капельницы. Кроме того, отмечает канал, артистке сделали тест на коронавирус — исследование показало отрицательный результат.

20 января 2024 года в Театре Моссовета отменили показ спектакля «Волки и овцы» из-за болезни народной артистки. Подробности о состоянии здоровья актрисы не уточнялись.

Позже дочь актрисы опровергла NEWS.ru сообщения о ее госпитализации.

«У нас все прекрасно, никого не госпитализировали. Это ложная информация», — сообщила Ксения Хаирова.

Что известно о здоровье Талызиной

В 2022 году актриса в беседе с изданием «7 дней» рассказывала, что некоторое время передвигалась в инвалидной коляске, а на сцене появлялась только сидя. Причиной этого стала полинейропатия (системная патология нервной системы, при которой развиваются парезы, трофические и вегетососудистые нарушения), а не инсульт, отмечало издание. По словам знаменитости, у нее отказали ноги после одной из поездок в Китай — тогда актриса пережила несколько стрессовых ситуаций.

«Я пережила большой стресс — мне неправильно оформили билеты, и я опоздала на свой рейс. В итоге дорога в Москву получилась долгой и тяжелой, я летела с пересадкой. Только в воздухе я провела около десяти часов — а это небезопасно для здоровья. Домой вернулась на своих ногах, хотя и прихрамывала», — рассказывала Талызина.

Актриса прошла долгий курс реабилитации, благодаря чему снова смогла ходить, хотя и не без помощи трости.

«Все это время я занималась не только здоровьем — подготовила роль. Если бы у меня был инсульт, разве смогла бы я выучить главную роль и вернуться на сцену?» — вопрошала Талызина.

В январе прошлого года СМИ сообщали об ухудшении самочувствия советской артистки. «Газета.Ru» писала, что знаменитость упала в обморок на своем дне рождения, бригаду скорой помощи Талызиной вызвала помощница. Прибывшие медики назначили актрисе амбулаторное лечение.

Хаирова опровергла в беседе с Пятым каналом слухи о проблемах со здоровьем артистки. Она подчеркнула, что матери не было плохо и та «прекрасно» сыграла спектакль и праздновала свой день рождения.

«Маме не было вчера плохо. Она прекрасно сыграла спектакль и праздновала свой день рождения. Кто-то распространяет чистую ложь», — заявила Хаирова в январе прошлого года.

Позднее сама Талызина рассказала, что ей действительно вызывали скорую — причиной обращения к медицинским работникам стало небольшое давление. Артистка уверяла прессу, что «ничего страшного» не случилось.

«Они (врачи. — NEWS.ru) приехали, ничего не делали. Сняли кардиограмму, сунули палец в эту штучку, послушали и все. Даже никакого лекарства не дали», — объяснила звезда, добавив, что чувствует себя нормально.

Позднее в беседе с «Абзацем» звезда посетовала, что не ходит на спектаклях, а «ползает». Актриса отметила, что ей необходима операция на левой руке.

«На спектаклях не хожу, а ползаю. Я же передвигаюсь с палочкой... Нужна операция на левой руке сейчас. Врачи говорят: занимайтесь. Пью таблетки от нейропатии, дома только сижу и еле-еле хожу», — рассказала тогда Талызина.

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