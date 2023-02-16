Барбара Брыльска рассказала о русских, живущих «в говне» Барбара Брыльска: русские из регионов живут «в говне» и страдают от нищеты

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На съемках фильма «Ирония судьбы»

Польская актриса Барбара Брыльска заявила порталу «Абзац», что большинство россиян страдают от властей и вынуждены жить в нищете. По ее словам, хорошо в России живут только в Москве и Петербурге, тогда как в других регионах царит нищета, и общая ситуация там «катастрофична».

Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя, — подчеркнула актриса.

Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила стереть лицо Барбары Брыльски из киноленты «Ирония судьбы, или С легким паром» после того, как польская актриса поддержала Лию Ахеджакову, которую сняли с репертуара театра «Современник». Брыльска посоветовала актрисе уезжать из России, так как, по ее словам, артистке «не дадут жизни эти проклятые богом люди». В ответ на это Занко опубликовала фрагмент фильма, в котором Брыльска заменена на озвучивавшую ее Валентину Талызину с помощью программы DeepFake.