В Госдуме предложили стереть Барбару Брыльску из «Иронии судьбы»

Фото: В. Алисов/РИА Новости

Кадр из фильма «Ирония судьбы»

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила стереть лицо Барбары Брыльски из киноленты «Ирония судьбы» после того, как польская актриса поддержала Лию Ахеджакову, которую сняли с репертуара театра «Современник». Ранее Брыльска посоветовала актрисе уезжать из России, так как, по ее словам, артистке «не дадут жизни эти проклятые богом люди», пишет «Подъём».

Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы», — считает депутат.

В качестве примера того, как можно стереть польскую актрису, Занко опубликовала фрагмент фильма, в котором Брыльска заменена с помощью дипфейка на Валентину Талызину.

Ранее Ахеджакова сообщала, что лишилась последней роли в театре «Современник» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. Она подчеркнула, что уже обратилась к члену СПЧ Еве Меркачевой, чтобы та выяснила, кто именно настоял на ее исключении из репертуара. Она выразила мнение, что достойна оставаться на службе театра, в котором проработала почти 50 лет.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой ранее поддержал исключение актрисы Лии Ахеджаковой из репертуара московского театра «Современник». Он отметил, что ранее Ахеджакова была его кумиром, но его расстроила ее политическая позиция. Исключение актрисы из репертуара он считает закономерным и полагает, что это поставит крест на ее карьере.