Голливуд, скандал с «Гоголь-центром», театр: как живет актриса Анна Уколова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Уколова

Актриса Анна Уколова обрела популярность после съемок в проектах «Левиафан», «Склифосовский», «Домашний арест». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Анна Уколова

Анна Уколова в 45 лет продолжает сниматься в российском кино. В марте с артисткой выйдет в прокат фильм «Летучий корабль». Также на 2024 год запланированы премьеры лент «Престиж» и «Водитель-олигарх», где Уколова снялась в главных ролях.

Помимо съемок в кино, артистка гастролирует по России со спектаклем «Мужской аромат. Оркестр». Анна Уколова не ведет социальные сети. По словам актрисы, возвращаясь домой, она откладывает телефон в сторону.

Анна Уколова живет в Москве с супругом бизнесменом Сергеем Пугачевым и воспитывает 12-летнего сына Макара.

Что Анна Уколова говорит о власти

Анна Уколова называет себя человеком искусства. В интервью Вячеславу Манучарову артистка заявила, что никогда не будет жаловаться на власть.

«Жаловаться на власть — это не про меня. Я вообще человек искусства, и у нас другая национальность. Мы должны заниматься искусством, кино и уж на площадь Болотную я точно не пойду», — отметила она.

Актриса напомнила, что на протяжении всей истории России деятели искусства находились под защитой власти, поэтому она не поддерживает коллег, которые высказываются против страны и правительства.

«Всю жизнь люди искусства, актеры цирка, кино и театра всегда были приближенные, всегда были накормлены. Всегда нас страна берегла. Не надо винить власть, начни с себя. Потому что когда человек идет и выкидывает фантик, а у него Владимир Путин виноват... Начни с себя, а потом уже вякай. И я заметила, что люди, которые прут на Россию, никогда не были за МКАД», — отметила она.

Фото: Пресс-служба START Кадр из сериала «Престиж»

Почему Анна Уколова отказалась сниматься в Голливуде

Анна Уколова получила предложение на съемки в американском фильме после того, как один из режиссеров Голливуда посмотрел на ее игру в фильме «Левиафан». Артистка отказалась сниматься в американском кино.

«Я не буду играть в Голливуде. Потому что всегда в американских фильмах показывают русских людей с шапками-ушанками, с балалайкой и дурачками. <...> Когда русских играют русские там, то всегда каких-то предателей, это всегда очень наигранно. Нет-нет-нет», — заявила актриса.

Как Анну Уколову обманули в «Гоголь-центре»

Анна Уколова однажды получила от режиссера Кирилла Серебренникова приглашение участвовать в постановке театра «Гоголь-центр». Однако ей пришлось отказаться от роли из-за требования раздеться на сцене. Также артистку обманули насчет суммы гонорара.

«В театре я никогда не раздеваюсь, поэтому у меня не получилось с Кириллом Серебренниковым, который заявил: „Ты должна тут быть голой и раздвинуть ноги“. Я сказала, что никогда этого делать не буду. Он говорит: „Ну ты же в кино раздевалась“. Я говорю: „Это две разные вещи“», — поделилась артистка.

На тот момент Анна Уколова уже успела посетить несколько репетиций и была разочарована работой администрации театра. В частности, артистка не получила обещанные услуги водителя, в которых нуждалась из-за того, что тогда у нее была сломана нога.

«Там много что не получилось. Мне пообещали водителя, такси, но этого ничего не было. И мы на одну сумму денег договаривались, а когда я пришла к директору, он говорит: „Сколько вам Кирилл Семенович пообещал? Да вы что, вы должны гордиться, что вы в театре „Гоголь-центр““. Я говорю: „Да пошли вы“. Поэтому, когда у них заварушка с деньгами получилась (в 2017 году в „Гоголь-центре“ проходили обыски по делу о хищении. — NEWS.ru), я не ходила ни на какие площади, потому что меня там лично нагнули», — рассказала актриса.

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