Экранизация сказки «Летучий корабль»: о чем фильм, кого сыграет Гармаш Опубликован трейлер сказки «Летучий корабль»

Фото: Пресс-служба ТПО «Рок»

Кадр из фильма «Летучий корабль»

Компания «Наше кино» представила трейлер экранизации сказки «Летучий корабль» от режиссера Ильи Учителя. Какой будет сюжет фильма, кто сыграет главные роли и когда премьера?

О чем будет фильм «Летучий корабль»

Картина Учителя представляет собой киноадаптацию советского мультфильма «Летучий корабль», снятого режиссером Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам одноименной русской народной сказки.

По сюжету царь собирается выдать свою дочь Забаву замуж за царевича Поля, красавца и богатого наследника с заграничным лоском. Однако царевна против и хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в хитрые и коварные планы Поля заполучить царскую корону.

Влюбленный в царевну Иван с помощью обитателей волшебного леса строит летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с возлюбленной. Отважному матросу предстоит сразиться с хитрецом Полем, который использует против Ивана темную магию. В итоге настоящая любовь окажется сильнее: злодей будет повержен, а Иван вместе с Забавой ступят на борт летучего корабля и отправятся за новой мечтой.

Кто сыграет в фильме «Летучий корабль»

Режиссером картины выступил Илья Учитель, а продюсерами — его родители Алексей Учитель и Кира Саксаганская, а также Анастасия Акопян, Ольга Митина и Анастасия Форменская.

Главные роли — Забавы и Ивана — исполнили восходящие звезды российского кино Ксения Трейстер и Александр Метелкин. Последний известен широкому зрителю по проектам «Перевал Дятлова», «Крылья над Берлином», «Союз спасения. Время Гнева», «Тетя Марта» и «Кибер Иван». Трейстер же получила популярность после ролей в лентах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Пищеблок», «Война и мир» и «Пищеблок. Экстра».

Царя сыграл Леонид Ярмольник, а Сергей Гармаш озвучил Водяного. Роль богатого жениха Поля, мечтающего стать будущим государем, исполнил Андрей Бурковский. Также в фильме сыграют Федор Добронравов (боярин Полкан), Анна Уколова (Соловей-разбойник), Полина Гагарина (леди Джейн), Ксения Раппопорт (Цыганка) и другие.

Фото: Пресс-служба ТПО «Рок» Кадр из фильма «Летучий корабль»

Когда состоится премьера фильма «Летучий корабль»

Выход экранизации сказки «Летучий корабль» на экраны запланирован на 7 марта 2024 года. Изначально премьера должна была состояться 1 января этого же года, однако создатели картины перенесли дату релиза.

Первый трейлер фильма был опубликован 19 сентября. Второй — 21 декабря. Посмотреть их можно на на YouTube-канале «Наше кино».

Как создавали фильм «Летучий корабль», рейтинг ожидания

Производством фильма занималась студия «Рок» Алексея Учителя при поддержке Фонда кино. Художником-постановщиком картины выступил Сергей Февралев, а съемки проходили в павильонах «Мосфильма».

Первоначально режиссером картины должна была стать Оксана Карас, музыкальным продюсером — Константин Меладзе, а в роли Забавы была анонсирована Анастасия Мытражик, с которой было снято несколько сцен.

Специально для киноэкранизации сказки была написана роль ведьмы леди Джейн, которую сыграет Полина Гагарина. В фильме будут звучать песни Максима Дунаевского и Юрия Энтина: «А я не хочу, не хочу по расчету», «Ах, если бы сбылась моя мечта», ария Водяного «Я Водяной, я Водяной!», соло Ивана «Человек я простой» и частушки Бабок-ежек.

Рейтинг ожидания фильма «Летучий корабль» на сайте «Кинопоиск» составляет 95%.

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