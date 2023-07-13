«Здоровее всех нас»: актриса Аниканова о состоянии Марины Нееловой Актриса Аниканова предположила, что Неелову госпитализировали планово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Неелова

Заслуженная артистка России Мария Аниканова рассказала NEWS.ru, что актриса Марина Неелова «здоровее всех нас». Она предположила, что госпитализация артистки связана с плановым обследованием или операцией.

Марина Мстиславовна здоровее всех нас. Я не думаю, что это что-то серьезное, может у нее давление повысилось или из-за погоды поплохело. Просто иногда информация, которая появляется в некоторых СМИ оказывается полной ерундой. Может человек плановое обследование проходит или плановую операцию, я в этом уверена. А издания начали раздувать эту новость. Если бы было что-то серьезное, я бы знала, из театра бы сообщили, но ничего такого не было, — рассказала Аниканова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Неелову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, по информации канала, все постановки с ее участием в московском театре «Современник» отменили.

Марина Неелова снималась в таких картинах, как «Осенний марафон» и «Старая, старая сказка». За роль в ленте «Ты у меня одна» в 1994 году актриса стала лауреатом кинопремии «Ника». При этом большую часть карьеры — с 1974 года и по настоящее время — Неелова работает в театре «Современник». Там она участвовала в постановках «Ревизор», «Вишневый сад» и «Двенадцатая ночь».