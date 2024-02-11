Стало известно, как сейчас живет актриса Маргарита Терехова

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press

Маргарита Терехова в фильме «Собака на сене»

Народная артистка России Маргарита Терехова давно не снимается в кино и не появляется на публике из-за болезни Альцгеймера. Как актриса живет сейчас, что известно о состоянии ее здоровья?

Чем известна Терехова

Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске, но потом вместе с семьей переехала в Ташкент.

Окончив школу, Терехова поступила на физико-математический факультет университета в Ташкенте. Однако уже через год бросила учебу и отправилась в Москву поступать в театральный. Ее не приняли во ВГИК, но она попала в Школу-студию театра Моссовета.

В кино актриса дебютировала в 1965 году в фильме «Здравствуй, это я!». Также она снималась в проектах «Бегущая по волнам», «Монолог», «Рикки-Тикки-Тави», «Мама, я жив», «Собака на сене», «Кто поедет в Трускавец?», «Мужчины и женщины», «Давай поженимся», «Русь изначальная», «Сломанный свет», «Тропа», «Чайка» и других.

Всего в фильмографии Тереховой более 50 работ.

Что известно о личной жизни Тереховой

Первым супругом Маргариты Тереховой был заслуженный артист России Вячеслав Бутенко. Они прожили вместе с 1964 по 1967 год.

После развода, на съемках ленты «Бегущая по волнам», она познакомилась с болгарским актером Савой Хашимовым. Ради нее он ушел от жены и переехал в Москву.

В 1967 году пара узаконила отношения, а в 1970 году Терехова родила дочь Анну. Однако через несколько лет брак распался.

Фото: Boris Kremer/Russian Look/Global Look Press Анна Терехова, Маргарита Терехова

«Это было счастливое романтичное время! Но наша семейная жизнь продолжалась всего полтора года. Мы разошлись, потому что я не мог и не хотел жить в Москве, но и она не хотела уехать со мной в Болгарию. Если бы мы были не актерами, то, наверное, долго прожили бы вместе», — рассказывал Хашимов.

В 1981 году Терехова родила сына Александра. Она долгое время не рассказывала, кто его отец. Когда наследник вырос, то выяснилось, что его папой является таджикский бизнесмен Сайфиддин Тураев, с которым актриса познакомилась во время съемок фильма «Кто поедет в Трускавец?». Между ними был роман, но Терехова долгое время молчала, поскольку мужчина был женат.

Третьим мужем артистки стал режиссер Георгий Гаврилов, который был на 16 лет моложе ее. Они поженились, когда Терехова уже была беременна Александром, поэтому многие думали, что именно он является отцом ее сына. Спустя время пара рассталась.

Куда пропала Терехова

Маргарита Терехова последний раз снималась в кино в 2014 году — тогда вышел проект «Поездка к матери» с ее участием.

На публике артистка последний раз появлялась в 2012 году — тогда она вместе с дочерью Анной приехала на 10-й Московский кинофестиваль отечественного кино «Московская премьера»,

Несколько лет назад у Тереховой была диагностировала болезнь Альцгеймера. Ее дочь рассказывала, что первые признаки болезни у матери стали проявляться более 10 лет назад. Тогда актриса начала забывать тексты ролей и путалась в именах людей.

«Начиналось все постепенно. Прошло время, прежде чем мы смогли отвезти маму к врачу, так как она совсем не понимала, что с ней происходит. Когда мы узнали точный диагноз, жизнь поменялась», — сообщала Анна в соцсетях.

Для поддержания нормальной жизни Тереховой понадобились особые условия: помощь сиделки, пристальное внимание и прием медицинских препаратов.

«Мама менялась внутренне и внешне. Я прошла долгий путь от неприятия, ужаса и отчаяния до осознания проблемы, терпения и борьбы с болезнью. Главное, я поняла, что только любовь, доброта, ласка, забота и, как ни странно, радость общения могут помочь в нашей жизни. Сейчас я счастлива, что мама рядом, жива и радует нас, пусть крохотными, но прекрасными моментами узнавания, добрых глаз, улыбками, возможностью обнять и поцеловать», — отметила наследница актрисы.

Фото: Boris Kremer/Russian Look/Global Look Press Маргарита Терехова

Сын Тереховой Александр также рассказывал, что актриса давно не разговаривает.

«Лучше быть не может с таким диагнозом, может быть только более плавно хуже. Она не говорит давно уже, поэтому сложно понять, узнает она или нет. Я думаю, что она давно меня не узнает. Иногда что-то такое проблескивает, знакомый образ, видимо, она пытается вспомнить, но я думаю, что нет», — объяснял он.

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