Невестка Маргариты Тереховой рассказала, сколько тратится на актрису

https://static.news.ru/photo/418b0408-e762-11ea-a930-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Терехова, 2012 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Невестка Маргариты Тереховой Татьяна Найник назвала сумму, в которую обходится содержание актрисы. Тереховой 78 лет, у неё болезнь Альцгеймера, с каждым днём Миледи из «Трёх мушкетёров» всё больше становится похожа на маленького ребёнка.

По словам невестки, у кровати актрисы постоянно дежурят две сиделки. Они ухаживают за артисткой, делают ей каждый день причёску, а сама Терехова очень любит пользоваться кремом для рук, так как у неё нежная кожа.

На оплату помощниц и лекарства ежемесячно требуется 150 тысяч рублей, — цитирует Найник KP.RU.

Терехова не встаёт с кровати без посторонней помощи, она практически ничего не видит. Показывать посторонним знаменитую актрису родные в таком виде не хотят. Так, дочь Тереховой Анна считает, что зрители должны запомнить её маму здоровой и жизнерадостной.

В последний раз Терехова появлялась на публике девять лет назад в программе «И снова здравствуйте».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актрису Маргариту Терехову перестали навещать родные. Родственники не приходят, боясь занести в квартиру коронавирус.