05 февраля 2026 в 11:08

Психолог объяснила, почему невестка может настраивать мужа против родителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Невестка может настраивать мужа против родителей из-за ревности, рассказала «Вечерней Москве» клинический психолог Марианна Абравитова. Она отметила, что такие девушки стремятся все контролировать и боятся чужого влияния.

Таким женщинам кажется, что любое общение ее мужа с кем-то, особенно с теми, с кем у него родственные отношения, будет оттягивать внимание от нее. Более того, она убеждена, что абсолютно все будут настраивать мужа против нее, потому что она видит мир через собственную призму личности: как делает она, таких же поступков она ждет и от окружающих, — рассказала Абравитова.

Психолог подчеркнула, что в такой ситуации мать мужа должна проявить мудрость и в самом начале выстроить с невесткой дружеские отношения. По ее словам, свекровь и невестка должны стать одной командой, тогда не возникнет конфликта интересов.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что в общении со свекровью важно корректно отстаивать границы и не критиковать ее сына. Он отметил, что в таких взаимоотношениях важно найти точки соприкосновения.

невестка
свекрови
психологи
советы
