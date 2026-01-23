Психолог объяснил, как выстроить отношения со свекровью Психолог Самбурский: при общении со свекровью важно корректно отстаивать границы

В общении со свекровью важно корректно отстаивать границы и не критиковать ее сына, рассказал «Москве 24» клинический психолог Станислав Самбурский. Он отметил, что в таких взаимоотношениях важно найти точки соприкосновения.

Самое простое – попросить рецепт какого-нибудь блюда, которое, например, очень нравится мужу. Или посоветоваться, что подарить дедушке или бабушке супруга. Советы даже по мелочи помогают начать более тепло относиться к другому человеку, таков принцип базовой социальной психологии, — рассказал Самбурский.

Психолог подчеркнул, что при оглашении решений важно использовать конструкцию «мы решили», а не говорить лично о себе. По его словам, такой подход убедит представителей старшего поколения в том, что семья является одной командой.

Ранее психолог Полина Шаповалова рассказала, что так называемый синдром старшей дочери во взрослой жизни может выражаться в гиперответственности. Она отметила, что это не медицинский термин, а устойчивый феномен.