05 февраля 2026 в 13:30

Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна

Симоньян назвала Хмельницкую ошеломительной красавицей

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале назвала ошеломительной красавицей бывшую жену покойного режиссера Тиграна Кеосаяна, актрису Алену Хмельницкую. Одна из подписчиц написала, что пересмотрела видео с участием свекрови Симоньян Лауры Геворкян и заметила, что женщина похожа на обеих жен режиссера.

Алена похожа чем-то действительно. А я совсем нет. Они ошеломительные красавицы обе. А я красавица в глазах Тиграна, — написала Симоньян.

Кеосаян и Хмельницкая состояли в браке более 20 лет. Они поженились в начале 1990-х и стали одной из самых ярких пар шоу-бизнеса. В семье родились две дочери — Александра и Ксения. В 2014 году супруги официально расстались, но сохранили хорошие отношения.

Ранее Симоньян рассказала о поддержке со стороны свекрови. Она отметила, что они всегда находятся вместе в поездках. По словам Симоньян, минувшим летом они посетили Петербургский международный экономический форум, Херсонес, Краснодар и даже успели съездить в отпуск в Абхазию.

Тигран Кеосаян
Маргарита Симоньян
Алена Хмельницкая
свекрови
