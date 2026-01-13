Бывшая жена Кеосаяна заявила о прибавлении в семье Актриса Хмельницкая заявила в день рождения, что во второй раз стала бабушкой

Бывшая жена режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна актриса Алена Хмельницкая призналась, что уже дважды стала бабушкой. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она поделилась, что отпраздновала свое 55-летие, находясь на отдыхе с семьей в Таиланде. Подробности о пополнении в семье артистка пока предпочла не раскрывать.

Я сегодня с дочками, внуком и внучкой, с зятем в невероятно красивом месте — это настоящее счастье. У меня есть любимая работа, родные и друзья, и я за это очень благодарна, — отметила актриса.

Ранее Хмельницкая выразила соболезнования в связи со смертью бывшего мужа. В беседе с NEWS.ru она сообщила, что предпочитает хранить молчание и не давать публичных комментариев по этому поводу.

В 2016 году у Хмельницкой начались отношения с бизнесменом Александром Синюшиным. Он был моложе на 13 лет. Об окончании этого романа актриса сообщила в марте 2024 года. Актриса вышла замуж за Кеосаяна в 1993 году. Через год у них родилась дочь Александра, а в 2010 году — вторая дочь, Ксения. О разводе супругов стало известно в 2014 году, хотя они долгое время скрывали этот факт.