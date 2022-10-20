20 лет «Бригаде»: чем был сериал — романтизацией братков или зеркалом эпохи Безурков, Дюжев и Вдовиченков воспользовались профессиональным трамплином, а Майков обвинил создателей в популяризации бандитизма

Фото: Телеканал «Россия 1»

Кадр из сериала «Бригада»

20 лет назад состоялась телепремьера криминальной саги «Бригада». Режиссёрский дебют Алексея Сидорова о лихих 1990-х мгновенно принес ему популярность и сделал Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Екатерину Гусеву, Владимира Вдовиченкова и Павла Майкова самыми известными актерами своего времени. Несмотря на популярность, «Бригаду» не раз обвиняли в романтизации бандитского образа жизни, а некоторые артисты и вовсе жалеют, что сыграли в нем.

Первый дорогой отечественный блокбастер и долгие пробы

Идея многосерийного фильма о бандитах, некой русской адаптации голливудских шедевров «Однажды в Америке» и «Крестного отца» родилась у Алексея Сидорова еще в конце 1990-х. Тогда съемкам помешал дефолт 1998 года. Но именно в это время за сценарий взялся Александр Велединский, теперь лауреат «Золотого орла», «Ники» и главного приза «Кинотавра» (за сценарий драмы «Географ глобус пропил»), а тогда — начинающий сценарист, для которого «Бригада» стала первым профессиональным опытом. Спустя несколько лет Сидоров вместе с продюсерами Анатолием Сивушевым и Александром Иншаковым получили астрономическое по тем временам финансирование от телеканала «Россия» и АО «Газпроминвестхолдинг» в $200 тысяч.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Павел Майков

«Бригада» была самым масштабным проектом своего времени, и кастинг на нее шел соответствующий. Героев четверки утвердили не сразу. Владимиру Вдовиченкову помог случай. Как признался позже актёр, он остался недоволен первыми пробами, поэтому захотел прийти повторно — выбритым и в деловом костюме. Но за день до этого ввязался в драку и с синяками на лице отправился на прослушивание для ленты «Гражданин начальник». Именно таким в коридорах «Мосфильма» его и приметила команда «Бригады». Вторые пробы не понадобились — роль была в кармане.

Сыгравший Пчёлу Павел Майков даже не готовился к пробам. В одном из интервью он рассказал, что отправился на кастинг «Бригады» за компанию с однокурсником. Услышав название проекта, Майков думал, что планируется картина про строителей. На пробах у него попросили портфолио, на что он резко ответил, что «никаких фото нет, всё уже забрали». Позже артист признался, что именно его хамское поведение так понравилось помощникам режиссера, занимавшимся подбором актёров.

А вот Дмитрий Дюжев рассчитывал только на эпизодическую роль Мухи. Но пробоваться всё же пошел. Вот только ехать пришлось после ночного корпоратива. Дюжев долго колебался — не хотел создавать о себе неправильное впечатление и пробоваться в неподобающем виде. Но мать артиста настояла, чтобы сын не упустил шанс и отправился на «Мосфильм».

После проб ему позвонили и пригласили помочь с выбором актёра на роль Саши Белого. Два дня Дюжев играл с разными артистами. За это время он успел выучить текст и стал держаться увереннее. Однако потенциальный Космос оказался слишком высоким — значительно выше предполагаемого Саши Белого. Продюсерам казалось, что это помешает им хорошо выглядеть в кадре, но режиссер стоял на своем. И Дюжева утвердили.

Фото: Телеканал «Россия 1» Сергей Безруков в роли Саши Белого

Самый сложный кастинг оказался на роль Саши Белого. Команда пробовала больше трех десятков артистов. И Сергей Безруков в этом списке был далеко не первый. По словам Иншакова, продюсеры телеканала «Россия» были против Безрукова на роль Белого. Но Александр уже встречался с 27-летним актером на съемочной площадке и хорошо знал его возможности, поэтому настаивал на своем.

Безруков в то время ещё не был звездой. А я хорошо знал уровень Сергея... Мы и сценарий «Бригады» писали под Безрукова. Я просто поставил продюсеров перед фактом: «Сашу Белого сыграет Безруков. Точка!» Я был уверен — его роль! После премьеры в этом убедились все, — заявил Иншаков.

После того как четверку друзей утвердили, продюсер Анатолий Сивушов отправил актёров в дом отдыха, где те должны были сплотиться и стать по-настоящему хорошими друзьями. Все, за исключением Безрукова, который играл в театре и мог бывать в доме отдыха только наездами, так и жили в санатории. По воспоминаниям Дюжева, артистам хватило двух недель, чтобы сдружиться. На протяжении всего съёмочного периода (и даже после него) они обращались друг к другу исключительно по именам персонажей: Белый, Космос, Фил, Пчёла. Так и записали номера друг друга в телефонных книжках.

Самоотверженность актеров и съемочной группы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Вдовиченков

15 серий «Бригады» сняли за 10 месяцев. Работа велась более чем на 350 объектах, включая Бутырскую тюрьму и лужайку у Белого дома. Высокую планку задали не только продюсеры, но и сами артисты, которые зачастую отказывались от помощи дублеров и каскадеров. Если драка, то самая настоящая.

Так, например, знаменитая стычка Саши Белого (Сергей Безруков) с Мухой (Сергей Апрельский) серьезно травмировала обоих актеров. Апрельский на неделю выпал из съёмочного процесса, а Сергей Безрукову пришлось в помятом виде отправиться в театр на спектакль.

Перебито было всё: костяшки кистей рук, сломаны перегородка носа и нижние два ребра, разбитые локти и голова, гематомы по всему телу, отбито было всё. На следующее утро мне было настолько тяжело, что с кровати подняться не получилось, — рассказал Апрельский.

Но рисковали и профессиональные каскадеры. Ближе к финалу сериала в кадре должен взорваться Mercedes. Для этого дублеру Валерию Деркачу пришлось дважды выпрыгивать из горящей машины: за Белого и за Фила, а Вячеславу Ушанову, который всё это время сидел в машине в специальном костюме, потребовалось остановить пылающий внутри автомобиль.

Клеймо «Бригады»

Авторы «Бригады» ставили задачу создать летопись эпохи. Но не все восприняли сериал как исключительно художественное произведение.

Я считаю, что показ «Бригады» тогда, когда она была показана, был политической, психологической и социальной ошибкой. Это связано с тем, что тогда процесс ещё шёл, и это во многом было воспеванием «братков», нежели анализом того, что происходило. Главным месседжем сериала для подростковой аудитории стало то, что его герои являются настоящими друзьями, а то, что они были абсолютными бандитами, от подростковой аудитории уходило, — убежден генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Того же мнения до сих пор придерживается и исполнитель одной из главных ролей Павел Майков. Он признался, что неоднозначно относится к своему герою, а сериал романтизировал преступность.

С выхода «Бригады» в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после «Бригады», — заявил Майков.

После «Бригады» Майкову не удалось добиться такой же популярности в других проектах. Он сыграл в «Курсантах», «Солдатах», «Алиби на двоих», в 2008-м Павел основал группу «Семь процентов». Но вскоре она распалась. Сейчас Майков поёт и играет в собственных коллективах «БуттерБродский» и «Магрит», время от времени появляется в кино. Например, в комедийном сериале «Девушки с Макаровым» или в социальной драме «Контакт».

А вот Сергей Безруков благодарен «Бригаде» за профессиональный трамплин. По его словам, это был его выигрышный лотерейный билет. При этом артист не раз подчеркивал, что никогда плохо не отзывался ни о сериале, ни о своей роли в нём.

Мой герой изначально был хорошим, но жизнь его сделала страшным человеком. Парень ведь он потрясающий: старший сержант погранвойск, крепкий, мощный, правдоруб. Другое дело, чему послужили эти качества. Это повесть о настоящем человеке, который стал служить злу, — рассуждал Безруков.

Сейчас Сергей много снимается в кино, продолжает выходить на сцену, ставить спектакли и руководит вверенным ему Московским Губернским театром. Актер воспитывает троих детей от супруги Анны Матисон, а также играет в собственной рок-группе «Крестный папа».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев после «Бригады» тоже не стал актером одной роли, хотя многие поклонники образа Космоса уверяли, что другого героя Дюжеву столь убедительно не сыграть. Тем не менее Дмитрий перевоплотился в Вольфа Бромберга в «Соньке Золотой Ручке», Петра Первого в сериале «Тобол». Актер продолжает близко дружить с Сергеем Безруковым. Они не раз появлялись вместе на экранах. Например, в комедии «Каникулы строгого режима» и ленте «Абонент временно недоступен».

Владимир Вдовиченков еще до «Бригады» получил известность благодаря сериалу «Граница. Таежный роман», но бандитская сага вывела его популярность на другой уровень.

Режиссер Леша Сидоров был единственным, кто на 300% был уверен в успехе картины. Я просил у него нарезку из фильма для портфолио, а он сказал: «Сейчас будет премьера, и все и так о тебе узнают», — вспоминал артист.

«Бригада» наложила свой отпечаток на будущие роли артиста. Следующей яркой ролью Вдовиченкова стал тоже бандит, Кот из «Бумера». Но несмотря на «клеймо бригады» Вдовиченкову удается разбавлять фильмографию такими картинами, как «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Батя».

По сути, единственной, кого скандальный флёр «Бригады» не коснулся напрямую, стала Екатерина Гусева, экранная жена Сергея Безрукова. В момент съемок она была уже известной актрисой и центральной исполнительницей в трагично известном мюзикле «Норд-Ост». Но, несмотря на занятость, согласилась сниматься. Гусева вспоминала, что в то время было модно снимать про бандитов.

Я не читала сценарий, просто взяла страницы со своей ролью, вырвала их. И не вникая в ту «черную» жизнь, вела свою «белую». Для меня это история любви, — подчеркивала артистка.

Сейчас она играет в театре Моссовета и много снимается в кино. После «Бригады» Гусева появилась в сериале «На Верхней Масловке» с Алисой Фрейндлих, «Человек, который знал все», «Тонкий лед», «Тобол», «А.Л.Ж.И.Р.» и других крупных проектах.