Уволенной из театра дочери Анатолия Папанова предложили работу уборщицы

Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова (1922-1987), сообщила NEWS.ru, что будет уволена из театра имени Ермоловой уже завтра, 30 сентября. Она призналась, что художественный руководитель театра Олег Меньшиков так и не объяснил причину увольнения ей лично. Вместе с Папановой потеряют работу более 20 артистов. По нашей информации, перед увольнением в отделе кадров актрисам, в том числе Елене Папановой, предложили остаться в театре в качестве уборщиц.

Никакого разговора Олег Евгеньевич (Меньшиков. — NEWS.ru) не провёл ни со мной, ни, насколько мне известно, с кем-то из остальных (увольняемых. — NEWS.ru ). О денежной компенсации, которую, наверное, нам должны выплачивать, тоже ничего не слышно, —рассказала Елена Папанова.

По информации NEWS.ru, некоторым артистам, в числе которых оказалась и Елена Папанова, в отделе кадров театра имени Ермоловой предложили вакантные места уборщиц с соответствующими ставками.

Это выглядело как дополнительная издёвка. Разумеется, все отказались, — призналась в беседе с NEWS.ru актриса Василиса Пьявко, пока остающаяся в труппе театра.

Скандал из-за массовых сокращений актёров театра имени Ермоловой разгорелся летом, когда артистам были вручены первые уведомления о предстоящем увольнении. Руководство театра объяснило эту меру необходимостью «оптимизации ресурсов на фоне пандемии». Однако попавшие под сокращение актёры заявили, что художественный руководитель Олег Меньшиков не давал им работу и решил избавиться от них пользу своих фаворитов, а также потребовали его отставки. Кроме того, недовольные артисты рассказали о гонорарах Меньшикова, его увлечении алкоголем и высоких тратах на спектакли. В ответ руководство театра пригрозило подать в суд за клевету.