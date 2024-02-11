«Это кринж»: Милохин отказался выходить на бой под песню SHAMAN «Я русский» Даня Милохин заявил, что не выйдет на дебютный бой под песню SHAMAN «Я русский»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Российский блогер и певец Даня Милохин отказался выходить на свой первый боксерский бой под трек исполнителя SHAMAN «Я русский». В беседе со Sport24 тиктокер назвал песню кринжем и добавил, что под нее поединок не восприняли бы всерьез.

Трек, под который выйду на бой? Это секрет и сюрприз для всех зрителей. Но точно не под трек Шамана «Я русский» — это кринж. И я имел в виду Шамана. Все подумали бы, что это угар, и не восприняли бы мой бой всерьез, — заявил Милохин.

Блогер подчеркнул, что хочет, чтобы все осознали, насколько этот бой важен и серьезен для него. Состязание пройдет 16 февраля в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES. Милохин осенью прошлого года говорил, что увлекся смешанными единоборствами, а позднее рассказал о подготовке к боксерскому поединку. Оппонентом тиктокера станет блогер Аджмал Хан.

Ранее Милохин заявил о желании приехать в Москву после Нового года. По его словам, он готов прямо сейчас вернуться на родину, но не уверен, что его там примут.

До этого блогер говорил, что готов вернуться в Россию при одном условии. Он уточнил, что приедет, если вместо армии пойдет учиться в вуз. По его словам, в университете можно «тиктоки снимать», а в армии ему придется «чистить картошку и убирать туалеты».