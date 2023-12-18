«Все-таки родина»: Милохин захотел вернуться в Россию после Нового года Милохин заявил о желании вернуться в Россию после Нового года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Российский блогер и тиктокер Даня Милохин, который в настоящее время проживает в Дубае, заявил о желании приехать в Москву после Нового года, о чем рассказал подписчикам на платформе Twitch. По его словам, он готов прямо сейчас вернуться на родину, но не уверен, что его там примут.

Реально, пора в Москву. Мне очень круто здесь (в Дубае. — NEWS.ru), честное слово, но все-таки там столько моих ребят, столько друзей, столько дел интересных. Все-таки родина. Я бы с удовольствием даже сейчас рванул туда, но я пока не уверен, что меня там примут, — сказал Милохин.

Ранее он заявил, что готов вернуться в Россию, если вместо армии пойдет учиться в университет. Как подчеркнул блогер, в вузе тоже можно снимать тиктоки, а в армии пришлось бы «чистить картошку и убирать туалеты».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее предложила Милохину заняться созданием контента для российской армии. По ее словам, тиктокер может делать достойные материалы, если отправится служить. Она также добавила, что блогеру нечего бояться в армии, потому что военных срочной службы не отправляют в зону специальной военной операции и его могут определить работать на кухню или в библиотеку.