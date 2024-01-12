Милохин назвал имя своего соперника в поединке по боксу Милохин сообщил, что выйдет на боксерский ринг против блогера Хана

Фото: Dmitry Rogulin/Global Look Press

Даня Милохин

Блогер Даня Милохин сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что проведет свой дебютный боксерский поединок в Дубае. Оппонентом тиктокера станет блогер Аджмал Хан.

Как и обещал. Первый бой! — написал Милохин, прикрепив к сообщению афишу мероприятия.

Тиктокер уточнил, что состязание пройдет 16 февраля в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES. Милохин осенью прошлого года говорил, что увлекся смешанными единоборствами, а позднее рассказал о подготовке к боксерскому поединку.

Ранее Милохин заявил о желании приехать в Москву после Нового года. По его словам, он готов прямо сейчас вернуться на родину, но не уверен, что его там примут.

До этого блогер говорил, что готов вернуться в Россию при одном условии. Он уточнил, что приедет, если вместо армии пойдет учиться в вуз. По его словам, в университете можно «тиктоки снимать», а в армии ему придется «чистить картошку и убирать туалеты».

На это заявление ответила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она предложила тиктокеру заняться созданием контента для российской армии. По ее словам, блогер мог бы делать достойный контент, если бы отправился служить. Мизулина подчеркивает, что Милохину нечего бояться в армии, так как его могли бы определить работать в библиотеку или на кухню.