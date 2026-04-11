Известному российскому боксеру заблокировали счет из-за долгов по налогам

Российскому боксеру Косте Цзю заблокировали банковский счет, пишет издание URA.RU. По его информации, причиной стали долги по налогам на сумму более 453 тыс. рублей.

Обнаружены действующие решения о приостановлении № 563066 от 10.04.2026, ПАО Сбербанк. Основание: для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ), — приводится информация из реестра.

Ранее сообщалось, что блогеру и тиктокеру Дане Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России. Как правило, для снятия ограничений необходимо погасить задолженности или предоставить необходимые документы. Сам Милохин, судя по постам в соцсетях, находится в Дубае.

Также стало известно, что певица Кристина Орбакайте потеряла большую долю заработка из-за сокращения количества выступлений после отъезда из России. Источник сообщил, что артистка все чаще выступает на небольших камерных концертах в клубах и ресторанах. Средняя цена за такой концерт составила примерно 1,9 млн рублей, в то время как раньше Орбакайте получала около 4 млн рублей за частные мероприятия.