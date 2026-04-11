Известному российскому боксеру заблокировали счет из-за долгов по налогам

Боксеру Косте Цзю заблокировали счет из-за долгов по налогам на 453 тыс. рублей

Российскому боксеру Косте Цзю заблокировали банковский счет, пишет издание URA.RU. По его информации, причиной стали долги по налогам на сумму более 453 тыс. рублей.

Обнаружены действующие решения о приостановлении № 563066 от 10.04.2026, ПАО Сбербанк. Основание: для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ), — приводится информация из реестра.

Ранее сообщалось, что блогеру и тиктокеру Дане Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России. Как правило, для снятия ограничений необходимо погасить задолженности или предоставить необходимые документы. Сам Милохин, судя по постам в соцсетях, находится в Дубае.

Также стало известно, что певица Кристина Орбакайте потеряла большую долю заработка из-за сокращения количества выступлений после отъезда из России. Источник сообщил, что артистка все чаще выступает на небольших камерных концертах в клубах и ресторанах. Средняя цена за такой концерт составила примерно 1,9 млн рублей, в то время как раньше Орбакайте получала около 4 млн рублей за частные мероприятия.

Россия
боксеры
Костя Цзю
долги
блокировки
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

